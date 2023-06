Nuova data per il 30° Rally Adriatico: si correrà il 15 e 16 luglio

Grazie al sostegno federale, Il Rally Adriatico ha trovato un nuovo spazio in calendario, mantenendo tutte le validità già assegnate. Il format rimarrà quello originale

PRS Group comunica di avere individuato, con il sostegno della Federazione Aci Sport, una nuova data per il 30° Rally Adriatico, stabilita per il 15 e 16 luglio.

La competizione si svolgerà con lo stesso format previsto all’origine ed avrà confermate le validità per il Campionato Italiano Rally Terra, per il Campionato Italiano Rally Terra Storico, per la Coppa Rally di Zona 5 e quale appuntamento finale del Challenge Raceday Rally Terra. Sarà quindi il terzo round del CIRT, CIRT Storico e CRZ, e seguirà il San Marino Rally previsto nel mese di giugno.

PRS Group ringrazia la Federazione e la sua Commissione Rally per aver risolto nell’immediato il problema di reperire una nuova collocazione in calendario per l’evento, ringrazia anche per la collaborazione l’organizzazione di Raceday e le Amministrazioni locali dei territori coinvolti dalla gara, auspicando di poter vedere al via, alla metà di luglio, i tanti piloti estimatori delle gare su sterrato, protagonisti dei campionati.

www.rallyadriatico.it