Loge torna con “Nuvole”, un brano tra rap e nu-metal

Esce in digitale per Gold Leaves Academy, distribuito da Believe, “Nuvole” (https://bfan.link/nuvole-13), il nuovo singolo di Loge prodotto da CRVEL e con gli scratch di Dj MS.

Dopo l’uscita, a giugno 2022, dell’EP “Eretico pensiero”, Loge si appresta a pubblicare un album e “Nuvole” è il secondo singolo che lo anticipa. Il disco si intitolerà “Misteria” e nasce dall’esigenza di unire gran parte delle influenze artistiche e non del rapper. In questo caso, per esempio, “Nuvole” ha dei forti influssi nu-metal, genere musicale che l’artista toscano ha sempre seguito.

La canzone parla delle problematiche quotidiane che attanagliano la vita di chiunque, parla di sconfitte personali, delusioni e sofferenza ma lo fa osservando tutto questo dall’alto, da sopra le nuvole…

“’Nuvole’ – racconta l’artista – è un invito a rimanere sempre se stessi e a non lasciarsi sopraffare dai problemi. Un invito a non farsi inquinare il pensiero dalla finta normalità che ci circonda e tenta di guidarci. C’è una frase emblematica contenuta nel testo a cui tengo particolarmente perché è ispirata al racconto del 1894 ‘Il Monaco Nero’ di Anton Čechov, questa: ‘Un’ombra nera mi segue mentre io seguo lei, se la incontro per casa dice resta come sei’“.

Loge, nato a Viareggio nel 1994, si appassiona presto al rap e, da adolescente, partecipa a vari eventi hip hop conquistando il podio di qualche contest e, successivamente, aprendo concerti ad artisti sia mainstream sia indipendenti della scena italiana. Appena compiuti 18 anni si trasferisce a Milano dove continua a coltivare la sua passione per la musica e cerca di dare stabilità alla sua “nuova” vita. Nel 2015 firma per Mondo Records, etichetta di Mondo Marcio, ma dopo poco più di un anno decide di lasciarla per avere il pieno controllo sulle proprie uscite. Nel 2017 entra a far parte del neonato collettivo Doraemon Gang 500, capitanato da Vacca, e dopo qualche singolo, a fine 2018 pubblica il suo primo album ufficiale, “Cleanica”, tutto prodotto da Sk8 Beatz, a cui seguono, nel 2019, l’EP “Influencer” e altri singoli. Il secondo album, “Exit”, esce in digitale a maggio 2020 e, appena sei mesi dopo, Loge ne pubblica un terzo, “La Belle Époque”, che, nella Deluxe Edition del 2021, si amplia e prende il sottotitolo di “Blackout”. All’inizio dell’estate del 2022 pubblica l’EP “Eretico Pensiero” in cui figura Vacca come ospite.

