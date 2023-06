Lo Studio Legale Eptalex apre il nuovo Dipartimento Innovazione

Lo Studio Legale Eptalex Garzia Gasperi & Partners presenta il nuovo Dipartimento Innovazione che fornisce assistenza per la trasformazione digitale

Lo Studio Legale Eptalex Garzia Gasperi & Partners presenta il nuovo Dipartimento Innovazione che, in collaborazione con alcune società di servizi, fornisce assistenza legale e fiscale nei campi della trasformazione digitale, environmental social governance, compliance, Information Technology e cybersecurity.

Lo Studio Legale Eptalex adotta un approccio proattivo e integrato alle esigenze del cliente: da qui l’idea di creare un team di professionisti in grado di fornire assistenza sinergica in settori in forte crescita come quelli delle nuove tecnologie e della green economy.

In particolare, il dipartimento innovazione vanta notevole expertise in materia di blockchain, intelligenza artificiale, videogame e gamification e nella stesura di terms of use per App, siti web, marketplace ed e-commerce, nonché nell’ambito dell’energia, della mobilità elettrica ed ESG. Tale vocazione è affiancata da una vasta esperienza nelle tematiche di compliance connesse a tali settori.

Il senior associate Luca Marasco si occupa di coordinare il team nell’ambito della trasformazione digitale; il team guidato dal senior associate Amine Moughanime offre assistenza legale e fiscale nelle tematiche legate alla green economy; il partner Lorenzo Mulazzi si occupa invece di coordinare l’attività di assistenza professionale nel settore della compliance aziendale.

Il dipartimento collabora con alcune società di servizi, combinando competenze giuridiche e tecniche per potere offrire ai clienti una consulenza a 360°.