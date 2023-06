Linea Verde su Rai 1 porta alla scoperta della Val di Funes

Linea Verde in onda nella mattinata su Rai 1 alla scoperta di una piccola valle alpina in Alto Adige lunga appena 16 chilometri: la Val di Funes

Peppone Calabrese e Beppe Convertini, per la puntata di “Linea Verde” in onda domenica 11 giugno alle 12.20 su Rai 1 e Rai Italia, andranno alla scoperta di una piccola valle alpina in Alto Adige lunga appena 16 chilometri: la Val di Funes. Il loro viaggio comincerà a bordo di un mezzo gratuito per chi viene a soggiornare in questi luoghi e che collega tutti i piccoli centri della valle in nome della sostenibilità, dell’eco compatibilità e delle energie rinnovabili.

In Val di Funes, infatti, si consuma energia proveniente esclusivamente da risorse rinnovabili locali, come l’acqua, il legno e il sole. Beppe Convertini andrà in giro in e-bike per ammirare la bellezza dei pascoli, dei boschi di montagna e di alcuni masi, le aziende agricole del posto, dove è possibile mangiare cibo sano e a km 0 o acquistare oggetti artigianali tipici della valle.

Peppone invece seguirà un circuito voluto da slow food che non riguarda solo il cibo, ma anche persone, tradizioni o animali come la Villnösser Brillenschaf, “la pecora dagli occhiali”, la razza ovina più antica dell’Alto Adige. Inoltre, questa valle nasconde un grande tesoro, che attira i turisti. Fino al 1700 infatti, questa era una zona mineraria da cui si estraevano pietre preziose con cui fare gioielli: i Geodi di Tiso, che ancora oggi, grazie ad un’escursione mineraria legata al museo, si possono raccogliere.