Andrea Riccio torna con “Un Viaggio Dentro Me”

Andrea Riccio pubblica il suo nuovo album “Un Viaggio Dentro Me” con Be NEXT Music e Sorry Mom! Una raccolta dei singoli precedentemente usciti e due inediti che insieme portano all’ascoltatore un lavoro curato e leggero, dalle sonorità pop ritmate ed orecchiabili.

TRACKLIST

Ad aprire il disco una traccia autobiografica che racconta come, dopo le esperienze di bullismo subite in adolescenza, l’autore ha visto la luce della rinascita, decidendo di rialzarsi e credere in sé stesso per andare avanti

SOY LOCO

Una canzone super ballabile con un ritornello che entra subito in testa con una chiave Reggaeton, il testo racconta di una storia d’amore: un flirt estivo che poi si ritrova in una storia a distanza.

GOSSIP

Il terzo pezzo racconta la vita vissuta dalle persone che stanno sotto i riflettori, sempre alla ricerca di gossip e con le telecamere sempre puntate adosso.

UNA NOTTE MAGICA

Una canzone dal ritmo molto estivo, racconta di una fuga d’amore.

I due protagonisti si ritrovano dopo tanto tempo e decidono di mollare tutto per una destinazione romantica, o semplicemente alla ricerca di un luogo dove si possa far festa!

FANTASIE

Un racconto che nasce da un semaforo rosso in macchina e si sviluppa in una storia d’amore unica che fa vivere delle fantasie ai due protagonisti

MI HAI ROTTO I COGLIONI

Il sesto brano è nato tramite un tic toc virale che l’artista ha fatto con sua nonna, dove i due hanno raccontato tutti gli aspetti dello stile di vita delle influencer e di come ci si trovi ad essere fidanzati con un influencer

TIK TOK

Tik Tok è una canzone che racconta una storia d’amore ormai finita ma rimasta in vita tramite dei ricordi dei video delle foto che liberano mille emozioni soltanto a riguardarli.

PRINCIPESSA

Chiude il disco una canzone pop, nonché una vera e propria dedica d’amore.

Racconta la storia di due persone che si stanno conoscendo e, tra alti e bassi, non smettono di credere nell’amore reciproco, un po’ come se fosse scattata la magia di una favola, che da il titolo al brano.

Andrea Riccio è un cantante italiano nato nel settembre del ’96 in provincia di Grosseto. Pubblica il suo primo singolo ‘Verticale’ nel 2017 sotto Saifam Music, seguito dall’Album ‘Andrea’uscito nel giugno 2020. Altri e due singoli dal titolo “Gossip” e “Mi hai rotto i coglioni” e Nel 2021 a seguito della firma con Sorry Mom! pubblica il singolo ‘Tik Tok’, seguito da ‘Soy Loco’, e poi arrivano due singoli per “Be next music” casa discografica distribuita da “Sony Music”, ovvero “Principessa” e “Una notte magica”. Andrea oltre a fare il cantante però è un personaggio anche nei social perché su TIK TOK in pochissimo tempo con i video divertenti insieme alla nonna è riuscito a conquistarsi una grande fetta di pubblico perché è arrivato a 230.000 follower e il profilo conta 2,7 milioni di like.