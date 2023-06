Al Parco di Monza scocca l’ora della StraBassotti 2023

La StraBassotti 2023 è una marcia podistica non competitiva che si svolgerà anche quest’anno all’interno del parco di Monza domenica 11 giugno

𝐋𝐚 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐁𝐚𝐬𝐬𝐨𝐭𝐭𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟑 è una marcia podistica non competitiva che si svolgerà anche quest’anno all’interno del parco di Monza 𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟏𝟏 𝐆𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨 ore 11 e precisamente davanti a Villa Mirabello in Viale Mirabello (Traversa di Viale Cavriga).

Nelle prime tre edizioni La StraBassotti, organizzata dall’Associazione Cuor di Pelo Ruescue Bassotti di Alessandro Nigro, ha visto coinvolti, ogni volta, più di 1000 partecipanti provenienti da ogni angolo d’Italia (ma non solo) con i loro bassotti a seguito!

Durante la giornata non mancheranno intrattenimenti, grazie alla partecipazione straordinaria dell’associazione MY DOG’S TEAM asd – centro di educazione, formazione e cultura cinofila – che intratterrà i bassotti partecipanti con dei giochi di “ricerca olfattiva ludica” per tutta la durata della manifestazione.

All’ora di pranzo, per deliziare gli amici bassottisti, saranno presenti due Food Truck de 𝐈𝐥 𝐏𝐚𝐧𝐢𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐧𝐚𝐢𝐨 dove verranno distribuiti un panino, una bibita ed un caffè a tutti gli iscritti a La StraBassotti.

L’evento si concluderà nel pomeriggio con tante premiazioni tra le quali: il bassotto più giovane, più anziano, quello che arriva da più lontano, il bassotto socio, e i due special guest della manifestazione per la categoria maschile e femminile che riceveranno una coppa!

Altri riconoscimenti verranno consegnati alle aziende partecipanti.

Verrà inoltre allestito, con una serie di associazioni che operano a livello nazionale, un villaggio hospitality dove La StraBassotti darà loro la possibilità di raccogliere fondi per proseguire nelle loro missioni benefiche.

Oltre alle Associazioni, saranno presenti alcune aziende del pet food, che distribuiranno agli iscritti dei campioni omaggio per i nostri amici bassotti.

𝐍𝐎𝐍 𝐄̀ 𝐍𝐄𝐂𝐄𝐒𝐒𝐀𝐑𝐈𝐀 𝐏𝐑𝐄𝐍𝐎𝐓𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐓𝐄𝐋𝐄𝐅𝐎𝐍𝐈𝐂𝐀

Le iscrizioni si apriranno 𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟏𝟏 𝐆𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨 a partire dalle ore 8:30 direttamente in loco presso lo stand dell’associazione Cuor di Pelo situato d in via Mirabello – traversa di Viale Cavriga.

Per partecipare è necessaria una donazione di € 20.00 a podista con la quale si ha diritto a:

– N’1 pettorale numerato per l’umano;

– Fino a N’2 pettorali numerati per i bassotti che accompagna (si richiede un contributo aggiuntivo di € 5.00 per ogni pettorale supplementare dal terzo in poi);

– Fino a N’2 Papillon per i bassotti;

– N’1 voucher per ritirare un panino, una bevanda e un caffè presso il food-Truck “IL PANINO DEL MARINAIO” presente in loco.

𝐕𝐢 𝐚𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟏𝟏 𝐆𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝐌o𝐧𝐳𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐮𝐧’𝐢𝐧𝐝𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢𝐜𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐟𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐚𝐥𝐥’𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐚𝐩𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐢 𝐯𝐨𝐬𝐭𝐫𝐢 𝐛𝐚𝐬𝐬𝐨𝐭𝐭𝐢. 𝐓𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐫𝐢𝐠𝐨𝐫𝐨𝐬𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐢𝐧 𝐬𝐭𝐢𝐥𝐞 𝐂𝐮𝐨𝐫 𝐝𝐢 𝐏𝐞𝐥𝐨!