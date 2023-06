Terapie oncologiche: Bicycle Therapeutics e Novartis siglano accordo

Bicycle Therapeutics e Novartis hanno siglato un accordo per la scoperta e lo sviluppo in oncologia di diverse terapie mirate con radioligandi

Bicycle Therapeutics e Novartis hanno annunciato di aver siglato un accordo del valore massimo di 1,7 miliardi di dollari per la scoperta e lo sviluppo in oncologia di diverse terapie mirate con radioligandi.

Novartis utilizzerà la tecnologia proprietaria dei peptidi biciclici (Bicycle) di Bicycle per sviluppare i cosiddetti radio-coniugati Bicycle (BRC) per diversi bersagli oncologici. Una volta sviluppati i BRC, Novartis si occuperà della loro produzione e commercializzazione.

Secondo i termini dell’accordo, Novartis finanzierà tutte le attività di sviluppo preclinico e clinico e di commercializzazione e verserà a Bicycle 50 milioni di dollari in anticipo. Bicycle avrà poi diritto a pagamenti di milestone per un valore massimo di 1,7 miliardi di dollari e a royalties graduali sui farmaci a base di Bicycle commercializzati da Novartis.

Le aziende non hanno specificato su quali target oncologici si concentreranno nello sviluppo dei BRC.

Kevin Lee CEO di Bicycle, ha dichiarato in un comunicato che le proprietà dei Bicycle li rendono ideali per lo sviluppo di trattamenti radiofarmaceutici contro il cancro.

I Bicycles sono una nuova classe di molecole progettate per trattare i tumori riducendo l’esposizione dei tessuti sani. Si tratta di brevi peptidi sintetici vincolati con impalcature di piccole molecole, che creano due anelli destinati a rendere la loro struttura più stabile.

Questa è una delle numerose collaborazioni che Bicycle ha stretto di recente. Il 15 marzo ha annunciato un accordo di ricerca con Owlstone Medical per utilizzare peptidi biciclici legati alle sonde Exogenous Volatile Organic Compound (EVOC) di Owlstone per sviluppare sonde diagnostiche mirate all’antigene.

A luglio, Bicycle ha annunciato l’ampliamento di un accordo di immuno-oncologia precedentemente concluso con Genentech di Roche. Genentech ha esercitato il suo secondo accordo di opzione per il lancio di un nuovo programma con Bicycle, con un pagamento anticipato di 10 milioni di dollari alla biotech.

Novartis colma le lacune della pipeline

Dall’inizio dell’anno Novartis si è data da fare, ponendo fine a diverse partnership per implementare una “nuova strategia incentrata su un numero limitato di aree terapeutiche”, ha dichiarato l’azienda in un documento alla SEC americana del 17 febbraio.

In tale documento viene descritta la decisione di Novartis di porre fine a un accordo con Pliant Therapeutics, stipulato per ottenere l’accesso alla piccola molecola αvß1 inibitrice della steatoepatite non alcolica (NASH) della biotech.

Un mese dopo, Novartis ha interrotto un’altra partnership, questa volta con Sangamo Therapeutics. La partnership era stata originariamente creata per studiare terapie di regolazione genica in neurologia.

Novartis non ha perso tempo a colmare questi vuoti creatisi nella sua pipeline. L’8 marzo, l’azienda ha annunciato l’intenzione di espandere un accordo precedentemente siglato con Voyager Therapeutics, esercitando l’opzione di utilizzare i capsidi di Voyager contro due obiettivi di malattie neurologiche non rivelati. A ciò ha fatto seguito un accordo del 22 febbraio con Dawn Health per lo sviluppo di una piattaforma per il monitoraggio a distanza di pazienti affetti da malattie croniche.