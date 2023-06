Taxi e gelato nella nuova puntata di “Mi manda RaiTre”

Nella nuova puntata del programma “Mi Manda RaiTre” in onda sabato mattina si parla del mondo dei taxi e quello del gelato

Nella puntata in onda sabato 10 giugno alle 9 sulla terza rete “Mi Manda RaiTre” torna ad occuparsi di taxi: licenze non sufficienti, pagamenti col Pos spesso negati, molte zone d’ombra, ai limiti della legalità, per la spartizione di alcune zone strategiche come stazioni o aeroporti. Da Roma a Bologna, dove un tassista da mesi denuncia sui social i veri guadagni della categoria, attirandosi anche qualche critica e atto vandalico al suo mezzo di lavoro. All’interno dell’inchiesta anche un intervento di Eugenio Patanè, assessore alla mobilità di Roma Capitale.

E ancora, ogni anno si producono in Italia 175 mila tonnellate di gelato, per un valore di circa 2 miliardi di euro; artigianale, tradizionale, confezionato: come scegliere quello di maggiore qualità e con ingredienti sicuri e genuini? In trasmissione il racconto di alcuni cittadini che, dopo aver riparato a proprie spese parti di verde urbano trascurate, si sono visti recapitare una multa: è vietato intervenire sui beni pubblici? Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Loreno Bittarelli, presidente Unione Taxi Radiotaxi Italia e presidente Cooperativa 3570; Nicola Di Giacobbe, coordinatore nazionale UN.I.C.A. FILT CGIL- Unione Nazionale Conducenti; Marco Milani, segretario Sindacato Vigili Urbani Sulp – Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale; Ciro D’Alò, sindaco di Grottaglie (Taranto); Dario Vista, nutrizionista e tecnologo alimentare; Roberto Lobrano, direttore Scuola Internazionale di Alta Gelateria di Torino; Furio Truzzi, Assoutenti; Luigi Gabriele, Consumerismo.