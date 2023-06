Su Rai 1 stasera “Sei mai stata sulla luna?”: la trama del film

“Sei mai stata sulla luna?”, la commedia firmata da Paolo Genovese è in prime time su Rai 1: ecco la trama del film con Raoul Bova

“Sei mai stata sulla luna?”, è la commedia sentimentale firmata da Paolo Genovese che Rai1 porterà in prima serata sabato 10 giugno su Rai1 a partire dalle 21.25. Il lungometraggio metterà a confronto la vita in città e quella in campagna, con un ricco cast di star italiane. Guia è una giovane donna italo-spagnola dal carattere deciso e determinato, che lavora tra Milano e Parigi come direttrice di una prestigiosa rivista internazionale di moda.

La sua vita cambia improvvisamente quando muore il padre e lei eredita la grande masseria di famiglia che si trova in Puglia, il luogo dove da bambina trascorreva le sue estati. Guia parte per assistere al funerale e per trovare un buon acquirente per la sua proprietà. Al suo arrivo, però, troverà nella masseria il cugino Pino, affetto da un lieve ritardo mentale e Renzo, un affascinante contadino vedovo, che da sempre si occupa della tenuta e che vive nella dependance insieme a suo figlio Tony.

Guia vuole liberarsi al più presto della tenuta, ma col passare dei giorni si rende conto che la sua vita è perfetta solo in apparenza e finisce per apprezzare sempre più la semplicità della masseria e del paesino che la ospita. Anche il suo rapporto di amore-odio con Renzo cambia, e potrebbe anche cambiare il corso del suo destino.