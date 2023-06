Michael Sorriso torna con il brano “Firmacopie”

Disponibile online in digitale “Firmacopie”, il nuovo singolo di Michael Sorriso per ITALIA90 e distribuito da ADA

Fuori in digitale “Firmacopie” (http://ada.lnk.to/firmacopie), il nuovo singolo di Michael Sorriso per ITALIA90 e distribuito da ADA. Il brano anticipa la prossima pubblicazione di un EP. Su YouTube è disponibile anche il video ufficiale del brano diretto da Simone Di Gioia: https://youtu.be/T4At7jyabUE.

Come per il precedente brano, “Cui prodest” (uscito lo scorso 17 marzo), la produzione musicale è di Luke Beats (anche noto come Bassista Sabaudo, stretto collaboratore di Willie Peyote) e la direzione artistica di Frank Sativa.

“Firmacopie” è un pezzo 100% hip hop in cui Michael Sorriso ha sia una metrica impeccabile sia un flow aggressivo perché parla dell’ipocrisia, della contraffazione e della mediocrità di cui è vittima il rap, mezzo di espressione che lo appassiona da anni, che rispetta e vuole sempre onorare.

L’artwork di copertina è curato da Woc, fashion designer co-fondatore di ITALIA90 che ha lavorato per tre anni nel team di Virgil Abloh e si è occupato anche della direzione creativa del videoclip.

Michael Sorriso, rapper torinese classe 1990, calca i primi palchi intorno ai 15 anni quando inizia a partecipare alle battle di freestyle. Nel 2008 fonda la crew Milizia Postatomica, con cui pubblica tre mixtape firmandosi Lince e inizia a farsi notare per la qualità della scrittura e la scelta non convenzionale dei temi trattati. Nel 2015 partecipa come finalista al concorso per autori “Genova per voi” e nel 2016 pubblica “Lincertezza”, il suo primo disco ufficiale con le collaborazioni di Murubutu e Willie Peyote. L’anno seguente fonda, assieme a Woc e ad altri artisti, il collettivo ITALIA90, con cui si occupa di moda e arte. Nella primavera del 2020 esce la sua prima canzone in veste di co-autore, “Algoritmo”, di Willie Peyote con il featuring della star giamaicana Shaggy e la produzione di Don Joe. Nel frattempo continua a suonare dal vivo e affina la sua tecnica di scrittura, che diventa sempre più riconoscibile, ricercata ma al tempo stesso d’impatto perché i virtuosismi degli incastri e lo stile per Michael sono un mezzo per esporre un concetto e trattare tematiche personali, politiche e sociali senza scadere in stereotipi e cliché. Il 2021 è l’anno di un cambio importante: il nome d’arte non p più Lince ma diventa Michael Sorriso. Nel 2022 oltre a essere sempre più attivo con ITALIA90 – fashion brand ma anche promoter di eventi che fondono musica, moda e arte – pubblica il suo secondo album, “L’incendio”, per Dogozilla con distribuzione Sony music, e fa da open act al tour estivo di Willie Peyote. Nel 2023 inizia a lavorare al primo EP prodotto da ITALIA90 e che sarà distribuito da ADA.

