Lavagna Busking Contest: iscrizioni aperte fino al 3 luglio

Aperte fino al 3 luglio le iscrizioni alla seconda edizione del “Lavagna Busking Contest”, attualmente l’unico contest in Italia dedicato ai musicisti di strada

Dopo il successo dello scorso anno, volge alla sua seconda edizione il “Lavagna Busking Contest”, attualmente l’unico contest in Italia dedicato ai musicisti di strada, realizzato nella unica e suggestiva cornice della città di Lavagna (GE) e che si svolgerà il 27, 28 e 29 luglio (semifinali) con serata finale il 5 agosto.

LINK ISCRIZIONI: https://urly.it/3v1yj

La prima edizione ha registrato una grande partecipazione in termini di iscrizioni e ha visto l’affluenza di migliaia di persone durante le cinque serate, oltre cha la partnership di Open Stage e la presenza di Tg3 Rai Liguria durante la serata finale.

Quest’anno vi è una grande ed importante novità: il contest vanterà come main partner il Ferrara Buskers Festival, il festival di artisti di strada più importante al mondo, che offrirà al vincitore del contest l’opportunità di esibirsi presso il prestigioso Festival.

“Prendendo spunto da ‘GIGS’, la più grande competizione di artisti di strada che si tiene nel Regno Unito e a cui ho avuto la fortuna di partecipare come finalista, ho deciso di dare vita al Lavagna Busking Contest, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare l’arte di strada, offrendo una preziosa opportunità agli artisti di dimostrare il proprio talento e di sperimentare l’emozione di esibirsi di fronte a un pubblico variegato e spesso sorprendente, che potrà esprimere il proprio voto e rappresenterà una sorta di prova del loro talento e capacità di coinvolgere e piacere alle persone. Il contest vuole contribuire a rompere i pregiudizi che spesso le persone hanno nei confronti di chi suona per strada e far sì che l’arte di strada diventi sempre più parte integrante della nostra cultura” – Giulia Cancedda (Direttrice Artistica).

“Confidiamo, visto il grande numero di iscrizioni arrivate nella scorsa edizione, di poterlo fare diventare un appuntamento fisso per la nostra città e di coinvolgere sempre più giovani talenti. Siamo felici di poter rendere Lavagna palcoscenico e vetrina d‘eccezione. Artisti vi aspettiamo!” – Chiara Oneto (Assessore alla Cultura di Lavagna).

La Liguria è terra di marinai che seguono il vento, di profumi che escono dalle finestre delle case affacciate sui caruggi e soprattutto di cantautori che da sempre la raccontano attraverso gli occhi della gente del posto. Il nostro paese in generale è ricco di artisti che spiccano per il proprio talento ma spesso mancano le occasioni e i luoghi in cui potersi esprimere e farsi notare, specie negli ultimi anni . Perché allora non sfruttare la strada quale luogo di libera espressione?

Colei che permette di instaurare un contatto diretto con le persone, di essere se stessi e arrivare al cuore della gente con semplicità e verità. La musica in strada è accessibile a tutti e la strada, grazie alla musica, diventa luogo di integrazione sociale e di aggregazione.

Come funziona il contest?

Possono partecipare tutti gli artisti dai sedici anni in su, con brani inediti o cover e con qualsiasi genere musicale. L’iscrizione è gratuita e per iscriversi è necessario compilare il form online, inserendo tutte le informazioni e il materiale richiesti.

Le semifinali del contest si svolgeranno a Lavagna (Ge), per le vie della città, nelle serate di Giovedì 27, Venerdì 28 e Sabato 29 Luglio, per poi culminare nella finale di Sabato 5 Agosto in Piazza Guglielmo Marconi. Durante le semifinali i buskers si esibiranno a terra, esclusivamente con amplificazione da strada, mentre i finalisti verranno premiati e portati ad esibirsi su un palco.

La prima selezione sarà online. La commissione artistica del contest esaminerà il materiale inviato e selezionerà n.12 semifinalisti dividendoli nelle serate di giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 luglio, che si esibiranno tra le 21.00 e le 23.00, in un set di circa 15 minuti ciascuno.

I semifinalisti verranno valutati da una giuria itinerante, composta dalla direzione artistica del contest più una componente istituzionale e di esperti, che insieme a n.2 ospiti esterni tecnico/artistici (annunciati in seguito al lancio del bando) daranno il loro giudizio dopo aver visionato le esibizioni in presenza o attraverso video dei live.

Vi sarà inoltre una seconda giuria, quella composta dai passanti (voto popolare), che potranno esprimere il proprio voto per l’artista preferito attraverso un QR code che sarà presente sulla postazione dell’evento.

La finale

La giuria della finale sarà composta da 3 personalità di spicco del mondo della musica e del busking, dalla direzione artistica e dal “giurato popolare”.

I premi

Primo classificato:

Premio “Ferrara Buskers Festival”: Esibizione in una delle serate del Ferrara Buskers Festival 2023, che si terrà a Ferrara dal 23 al 27 Agosto, in uno spazio dedicato al Lavagna Busking Contest. IL FERRARA BUSKERS FESTIVAL E’ IL FESTIVAL DI ARTISTI DI STRADA PIU’ IMPORTANTE AL MONDO.

Esibizione in una delle serate del Ferrara Buskers Festival 2023, che si terrà a Ferrara dal 23 al 27 Agosto, in uno spazio dedicato al Lavagna Busking Contest. Premio Cappello : In tutte le serate semifinali del Contest sarà presente un cappello speciale, con il quale l’organizzazione raccoglierà le donazioni dei passanti, che andranno poi a formare il montepremi “Premio Cappello”, ovvero la somma totale dei cappelli delle tre serate.

: In tutte le serate semifinali del Contest sarà presente un cappello speciale, con il quale l’organizzazione raccoglierà le donazioni dei passanti, che andranno poi a formare il montepremi “Premio Cappello”, ovvero la somma totale dei cappelli delle tre serate. N.1 Boss Cube Street II , amplificatore da strada per buskers

, amplificatore da strada per buskers Targa vincitore del Lavagna Busking Contest 2023.

Premio Speciale CIV Lavagna: Esibizione alla prossima edizione di “Musica e Gusto”, evento di street music and food che si tiene a Luglio nella città di Lavagna.