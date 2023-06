“La versione di Silvestro” è il nuovo singolo di Michele Cordani

È disponibile in digitale “La versione di Silvestro” il singolo con cui Michele Cordani ha partecipato a Sanremo Senior 2022 e al Premio Lucio Dalla 2022

«È stato meraviglioso poter far conoscere al pubblico, in occasione di due eventi così importanti come Sanremo Senior e Premio Lucio Dalla, il mio nuovo brano con cui – afferma Michele Cordani – volevo suscitare interesse e riflessione portando un messaggio profondo espresso in modo leggero e spero di esserci riuscito. ”La versione di Silvestro” è una canzone che punta a far capire come a volte la verità non sia esattamente quella che ci appare ed il confronto e l’ascolto siano indispensabili per provare a stabilirla. “Chi reagisce è forse peggio di chi provoca? O il punto è che non tutti sanno vendere bene la propria immagine?” »

Michele Cordani, nato il 21 gennaio 1977 a Piacenza, dove vive tuttora con la sua famiglia, si appassiona giovanissimo alla musica infatti all’inizio degli anni ’90 s’innamora dell’album di Antonello Venditti “Benvenuti in paradiso”, che ascolta per la prima volta sull’auto della sorella. Il cantautore romano rappresenterà la colonna sonora della sua adolescenza. Segue in tv con grande passione il Karaoke di Fiorello e si accorge di saper cantare discretamente. Frequenta spesso locali di karaoke fino a quando decide di essere lui a far divertire la gente cantando e facendo cantare grazie anche al suo carattere estroverso. Acquista l’attrezzatura necessaria per potersi esibire in serate nei ristoranti e come cantante ai matrimoni eseguendo cover principalmente di musica italiana, fino a quando nel 2020, favorito dal lockdown, trova il tempo e l’ispirazione per strimpellare con la chitarra e scrivere “Un sole che ride”, brano presente su YouTube accompagnato da un video amatoriale. Il suo carattere tenace e ambizioso lo portano a riprovarci con “In questo sogno d’estate”, brano definito da lui come una “malinconia allegra” dedicata alla madre pubblicato il 10 luglio 2020. A distanza di 7 mesi il terzo singolo: “I miei sbagli”, brano che descrive le difficoltà che si possono attraversare in un rapporto di coppia quando tutto viene dato per scontato e vengono a mancare le attenzioni quotidiane di cui tutti abbiamo bisogno. Arriva una nuova estate, ed è il 18 giugno quando esce “Al Forte ad Agosto”, brano che parla di amori balneari, omaggio ai 70 anni dell’attore Jerry Calà e al suo film “Sapore di Mare”. A novembre 2021 partecipa alla 5° edizione di Sanremo Senior con la canzone “Spartaco” che uscirà come nuovo singolo pochi giorni dopo. Ad aprile 2022 esce il primo album “ Mi son sempre sentito un dieci” contenente 10 brani di cui 5 inediti: “Iolanda dormi e sogna”, “La finestra”, “Il coraggio dei Fazio”, “La notte poi” e “Il mestiere dell’arrivista”. Nello stesso anno torna a Sanremo Senior con l’inedito “La versione di Silvestro”, arrangiato da Beppe Lombardo, qualificandosi per la finale al Teatro Ariston, e lo ripropone al “Premio Lucio Dalla” a dicembre arrivando alle semifinali.

