Immobiliare: Professionecasa e Building Production uniscono le forze

Al via l’unione di forze tra le società Professionecasa e Building Production per innovare il mercato immobiliare

Professionecasa , storica azienda immobiliare nata nel 1986 che ad oggi conta 300 agenzie affiliate presenti in 15 regioni e oltre 1.000 persone tra affiliati, consulenti e coordinatrici e Building Production , realtà innovativa e giovane che punta a ridisegnare la figura del consulente immobiliare, hanno deciso di unire forze, esperienze e idee e raggiungere un obiettivo comune: innovare il settore immobiliare attraverso la digitalizzazione garantire al settore immobiliare il futuro che merita, rivoluzionando per sempre il ruolo dell’agente.

Next Performance e Limits Srl, che fanno a capo a Building Production srl e Marketers Accelerator, si occuperanno della comunicazione e marketing di Professionecasa SpA, costruendo insieme a Scatassi il nuovo metodo innovativo, già utilizzato nel gruppo Building Production, che porterà innovazione e cambiamento ai consulenti del brand Professionecasa e al settore immobiliare.

La lunga storia e la consolidata esperienza di Professionecasa, insieme all’innovazione di Building Production danno così vita ad una sinergia di competenze e intenzioni che punta a ridefinire il ruolo del consulente immobiliare moderno, non più invasivo, ma altamente competente, attrattivo e meritevole di fiducia.

E’ Daniele Scatassi il nuovo direttore commerciale Italia di Professionecasa

Daniele Scatassi, Presidente di Building Production Holding, assumerà il ruolo di Direttore Commerciale Italia di Professionecasa SpA ed avrà il compito di coordinare le attività commerciali della rete, valorizzando le risorse e le sinergie create dalla fusione.

La scelta è ricaduta su lui proprio perché con la sua società ha sviluppato dei modelli innovativi per formare i professionisti del settore, ottimizzando l’approccio consulenziale e inserendo le potenzialità della comunicazione via social all’interno delle strategie commerciali delle filiali del suo network.

“ In questa unione abbiamo trovato la condivisione degli stessi valori. Crediamo nel grande valore delle persone perbene. Del rispetto e dell’educazione. Crediamo in un futuro digitale e innovativo. Vogliamo, con questa unione, abbandonare le idee dell’agente immobiliare invasivo, puntando ad un Agente immobiliare attrattivo e di fiducia. Vogliamo essere i consulenti per le famiglie italiane interessate a quel bene chiamato casa.” – afferma Daniele Scatassi – Presidente Building Production Holding e ora Direttore Commerciale Professionecasa SpA

Espansione del network di agenzie, investire in tecnologie per ottimizzare le attività dei consulenti: gli obiettivi futuri di Professionecasa e Building Production

Professionecasa si pone l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei clienti nel mercato immobiliare, offrendo loro un servizio di consulenza personalizzato e di alto livello. Grazie a questa unione, sarà in grado di coniugare tradizione e innovazione, fondendo il patrimonio di conoscenze e competenze di Professionecasa con le metodologie all’avanguardia di Building Production, fortemente incentrate sull’utilizzo dei nuovi strumenti di comunicazione digitale.

Il metodo utilizzato in Building Production ed ora in Professionecasa ha l’obiettivo di trasformare l’agente immobiliare da venditore invasivo al citofono a consulente immobiliare attrattivo che crea e consolida relazioni e identifica il cliente come persona e non semplicemente come venditore e acquirente.

I vertici delle due aziende sono entusiasti di questa nuova avventura e sono convinti che, unendo le loro forze potranno raggiungere risultati straordinari: dall’espansione del network di agenzie, all‘investimento in tecnologie innovative per ottimizzare la gestione del day-by-day dei consulenti immobiliari e la creazione di nuove opportunità di crescita professionale per tutti gli operatori del settore.

“Professionecasa ha nel suo nome l’essenza di ciò che facciamo, la casa è la nostra professione, passione e mission.Negli ultimi anni ci siamo sempre dimostrati un’azienda coraggiosa ed attenta a cogliere ogni cambiamento del mercato di riferimento, dai nuovi business integrati al mattone, ad un modo diverso di comunicare passando per il proptech.

Questa unione rappresenta il momento più alto per completare questo percorso, posizionarci dove nessun franchising immobiliare oggi si trova e diventare un riferimento per ogni consulente ed imprenditore immobiliare che vorranno vivere un rinascimento della nostra professione – afferma Gianluca Marchegiani – Amministratore Delegato di Professionecasa SpA –