I BTS tornano al cinema con un documentario

I BTS tornano al cinema con “BTS SOLO DOCUMENTARIES”: sarà disponibile il 17 e 18 giugno nelle sale di tutto il mondo

Le icone pop del 21° secolo, j-hope e SUGA dei BTS, sono orgogliose di annunciare che i loro documentari da solisti, “j-hope IN THE BOX” e “SUGA: Road to D-DAY”, saranno distribuiti insieme nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il 17 e il 18 giugno grazie all’evento BTS SOLO DOCUMENTARIES. In concomitanza con il 10° anniversario dei BTS, gli spettatori potranno avere un accesso speciale dietro le quinte e scoprire sul grande schermo la vita e il lavoro di queste due superstar della musica attraverso un’esperienza coinvolgente e sonorità eccezionali.

I biglietti saranno disponibili su www.btssolodocumentaries.com e nexodigital.it. Informazioni aggiornate sui biglietti e sui cinema che programmeranno i film evento saranno disponibili sul sito ufficiale del film.

Il primo dei due docu-fim, “j-hope IN THE BOX,” segue il fenomeno musicale internazionale j-hope in ogni fase di lavorazione del suo primo album da solista Jack In The Box. Gli spettatori potranno osservare da vicino il processo creativo dell’artista durante la preparazione dell’album e assistere all’epica performance di j-hope al Lollapalooza 2022 e al Listening Party di Jack In The Box.

Dopo aver collaborato con alcuni dei più grandi artisti del mondo, tra cui Coldplay, Steve Aoki, The Chainsmokers e Halsey, in “SUGA: Road to D-DAY” l’artista di fama mondiale ha intrapreso un nuovo viaggio musicale, girando il mondo alla ricerca di ispirazione per il suo album solista D-DAY. Nel corso del documentario, gli spettatori vedranno la star nel suo momento di massima vulnerabilità, mentre discute con altri musicisti del ‘blocco dello scrittore’ e scava in profondità nei ricordi più traumatici per scrivere i testi di alcune delle sue ultime canzoni. “SUGA: Road to D-DAY” include anche clip dal vivo di canzoni tratte dall’album, D-DAY.

j-hope

j-hope (Jeong, Hoseok) è rapper, ballerino, autore di canzoni, produttore musicale e membro dei BTS, la band di icone pop del XXI secolo. Conosciuto come primo ballerino del gruppo, j-hope vanta una capacità di esecuzione pressoché perfetta. La sua originalità deriva anche dal fatto che si è avvicinato alla musica attraverso la danza. j-hope ha partecipato alla creazione di musiche come “Intro: Boy Meets Evil” e “MAMA” in WINGS e ai suoi lavori da solista. Il primo mixtape di j-hope, Hope World (marzo 2018), ha espresso le sue emozioni e le sue narrazioni personali, suggerendo la sua visione come artista. La famosissima “Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)”, pubblicata nel 2019, ne ha messo in mostra la personalità musicale con un’energia e performance esaltanti. j-hope ha inoltre confermato le sue capacità di direttore creativo guidando tutti gli aspetti – dalla musica, al ‘concept’, agli elementi visivi – del suo album solista, Jack In The Box (luglio 2022), che affronta la sua passione e l’agonia che si attraversano come artista. Nel 2022, j-hope è entrato nella storia come primo artista sudcoreano a calcare il palco principale del Lollapalooza.

SUGA

SUGA (Min, Yunki) è rapper, cantautore, produttore musicale sudcoreano e membro dei BTS, la band di icone pop del XXI secolo. È noto in tutto il mondo per la sua capacità di produrre dischi e per la sua solida filosofia musicale, che gli permette di spingersi costantemente oltre i confini attraverso il lavoro sugli album dei BTS e sui progetti solisti e le collaborazioni con altri artisti. Da Skool Luv Affair del 2014, gli album dei BTS includono brani prodotti da SUGA. Attraverso i suoi mixtape come Agust D, SUGA ha anche suggerito la sua visione come artista. Ha partecipato alla realizzazione di brani di musicisti internazionali come Juice WRLD, Max e So-ra Lee e ha prodotto musica per artisti di fama mondiale come Halsey, PSY, Epik High, ØMI e altri. Inoltre, ha partecipato alla produzione della versione remix dei BTS di “My Universe” dei Coldplay, una colonna sonora originale per la storia originale di HYBE, 7FATES: CHAKHO intitolata “Stay Live (Prod. SUGA dei BTS)”, la Colonna Sonora di un gioco per cellulari “Our Island (Prod. SUGA dei BTS) [Colonna Sonora Originale]” e la suoneria ufficiale di Samsung Electronics Galaxy “Over The Horizon”.

BTS

I BTS, acronimo di Bangtan Sonyeondan o “Beyond the Scene”, sono una boyband sudcoreana nominata ai GRAMMY che ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo sin dal debutto nel giugno 2013. I membri dei BTS sono RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook. Riconosciuti per la loro musica autentica e autoprodotta, per le performance di alto livello e per il modo in cui interagiscono con i loro fan, il gruppo si è affermato come icona pop del XXI secolo, battendo innumerevoli record mondiali. Oltre a esercitare un’influenza positiva attraverso attività come la campagna LOVE MYSELF e il discorso dell’ONU “Speak Yourself”, il gruppo ha mobilitato milioni di fan in tutto il mondo (con il nome di ARMY), ha collezionato sei numeri 1 nella Billboard Hot 100 dal 2020 e si è esibito in numerosi spettacoli da tutto esaurito negli stadi di tutto il mondo. Sono stati inoltre nominati Entertainer dell’anno 2020 dal TIME. I BTS sono stati nominati 5 volte ai GRAMMY (dal 63° al 65° GRAMMY Awards) e hanno ricevuto numerosi premi prestigiosi come i Billboard Music Awards, gli American Music Awards (Artist of the Year 2021) e gli MTV Video Music Awards.