Guida di una supercar: scopriamo come acquistare uno dei più amati “cofanetti”

L’idea di regalare delle esperienze piuttosto che degli oggetti materiali è ormai consolidata anche nel nostro Paese, e riscontra sempre degli alti livelli di gradimento.

Tra i più popolari “cofanetti”, così sono chiamati i regali “esperienziali”, vi sono senz’altro le guide di supercar: guidare auto come Ferrari, Lamborghini e Porsche rappresenta un autentico sogno per tantissime persone, anche per chi non è propriamente un appassionato di motori, ecco perché questi regali sono sempre gettonatissimi.

Ma cosa si deve fare se si vuol fare un regalo come questo? In quest’articolo andremo a scoprirlo.

Il primo passo: individuare un’azienda specializzata

La prima cosa da fare è, ovviamente, mettersi alla ricerca di un’agenzia che proponga questo tipo di esperienze.

Alcune società specializzate in questi servizi li propongono ai consumatori in modo diretto, senza intermediazioni, e non può che essere una buona idea quella di affidarsi a realtà come queste.

Ma dove si può tenere la guida? In quali date saranno disponibili le “supercar”? Facciamo chiarezza su questo.

Informarsi sugli eventi in programma presso l’autodromo di interesse

Le aziende del settore organizzano degli eventi itineranti, ciò significa che sono previste diverse date presso i principali circuiti italiani.

Sul sito Internet ufficiale della società organizzatrice bisogna dunque individuare il circuito d’interesse, che sia quello più vicino alla propria città o comunque quello presso cui la persona che riceve il dono può usufruirne in maniera agevole.

È molto importante, dunque, che l’azienda organizzatrice tenga i propri eventi presso un buon numero di autodromi: We Can Race, ad esempio, organizza i suoi eventi praticamente in tutta Italia, da Nord a Sud, Isole comprese.

Una volta opzionato l’autodromo sarà possibile consultare le date in cui sono previsti questo tipo di appuntamenti e, se confacenti alle proprie esigenze, è possibile procedere con la prenotazione.

È utile sottolineare che comunque nella grande maggioranza dei casi chi riceve questo dono non è vincolato a tenere la propria guida nella data immediatamente successiva, bensì ha a disposizione un lasso temporale piuttosto ampio, anche superiore ad un anno, per poter vivere la propria esperienza, sempre in riferimento alle date che verranno stabilite dalla società organizzatrice.

Personalizzare il “pacchetto”

Nell’effettuazione della prenotazione online è possibile non solo scoprire tutti i servizi correlati al pacchetto che si sta acquistando, ma anche aggiungere eventuali servizi opzionali e, in generale, personalizzare l’esperienza a piacimento.

Cosa molto importante è, ovviamente, la scelta dell’auto da guidare, e da questo punto di vista c’è solo l’imbarazzo della scelta: le migliori società del settore, infatti, consentono di scegliere tra tante auto meravigliose.

Per il resto, l’acquisto può essere effettuato online con pochi semplici click, proprio come si è soliti fare in qualsiasi e-commerce, allo stesso modo è possibile far riferimento ai servizi di assistenza clienti dell’azienda per richiedere delle informazioni o per chiarire eventuali dubbi.

Acquistare cofanetti come questi, dunque, è molto semplice, e questa non può che essere una splendida idea se si vuol fare un regalo insolito ed originale, un’esperienza adrenalinica e da ricordare.