Worldcom Digital Health Monitor: in testa Sanofi, Novartis e Roche

World Digital Health Monitor 2023: sul podio a livello globale ci sono Sanofi, Novartis e Roche. In Italia in testa AbbVie

Worldcom Public Relations Group, la principale partnership globale di società di relazioni pubbliche indipendenti, ha pubblicato il Worldcom Digital Health Monitor 2023. Il rapporto mostra che le principali aziende farmaceutiche del mondo continuano a cogliere solo in parte l’opportunità di connettersi a livello locale tramite i social media. Tuttavia, l’uso delle app è quasi raddoppiato.

SCARICA IL REPORT COMPLETO

“Mentre l’uso dei social media continua ad aumentare, le aziende farmaceutiche continuano a perdere l’occasione di entrare in contatto a livello locale. L’uso delle app è aumentato, ma le piattaforme visive come YouTube e TikTok e i social media tradizionali come Facebook rimangono sottoutilizzati a livello locale.”

Nella terza edizione 2023 del Digital Health Monitor di Worldcom, Worldcom Healthcare ha selezionato 25 aziende farmaceutiche in base alla loro reputazione globale, alle loro dimensioni e alla presenza geografica. Il rapporto analizza e classifica la loro presenza online a livello globale e in 25 Paesi, attraverso 11 canali digitali, tra cui app, blog, siti web aziendali e locali, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter e YouTube.

I primi cinque posti della classifica generale 2023 2021 a livello globale

1. Sanofi

2. Novartis

3. Roche Pharmaceuticals

4. Bayer (divisione farmaceutica)

5. Pfizer.



La pandemia e altre crisi hanno suscitato l'aspettativa che le aziende siano più orientate agli obiettivi. Le aziende farmaceutiche stanno perdendo l'opportunità di trasmettere, a livello locale, il modo in cui soddisfano le accresciute aspettative dei consumatori su temi quali DEI ed ESG. Sebbene vi sia una regolamentazione rigorosa sugli argomenti commerciali, le questioni umane relative allo scopo rappresentano un'opportunità significativa per le aziende farmaceutiche di costruire un'equità emotiva con i consumatori e gli influencer".

La pandemia e altre crisi hanno suscitato l’aspettativa che le aziende siano più orientate agli obiettivi. Le aziende farmaceutiche stanno perdendo l’opportunità di trasmettere, a livello locale, il modo in cui soddisfano le accresciute aspettative dei consumatori su temi quali DEI ed ESG. Sebbene vi sia una regolamentazione rigorosa sugli argomenti commerciali, le questioni umane relative allo scopo rappresentano un’opportunità significativa per le aziende farmaceutiche di costruire un’equità emotiva con i consumatori e gli influencer”.

Principali risultati del Worldcom Digital Health Monitor

Sito web

Tutte le aziende hanno un sito web globale, ma non tutti i Paesi hanno un proprio sito web. Il numero medio di siti locali è di 20, su un totale di 25 Paesi.

Blog

Mentre tutte le aziende, tranne due, hanno un “blog globale”, i blog locali restano difficili da trovare. Sanofi sfrutta al meglio le opportunità offerte dai blog, con un punteggio del 40%.

Applicazioni

L’uso delle app continua a crescere. Tutte le aziende dello studio dispongono di “app internazionali”. In media, le aziende hanno circa sei app disponibili nei 25 Paesi. Se si aggiungono le “app internazionali”, il numero medio sale a circa 11. Pfizer, Janssen, Novartis, Novo Nordisk, AbbVie e Takeda Pharmaceutical hanno almeno 11 app locali disponibili.

Canali dei social media

Facebook – Tutte le aziende farmaceutiche dello studio, tranne due (Astellas e Merck), hanno account Facebook internazionali. Tuttavia, nel complesso, Facebook viene utilizzato solo al 10% del suo potenziale, soprattutto a causa della mancanza di account e contenuti specifici per ogni Paese.

Twitter – Tutte le aziende, tranne Astellas, hanno creato account Twitter internazionali. Ventuno Paesi su 25 ottengono un punteggio inferiore al 20% per quanto riguarda l'”uso efficiente di Twitter”.

LinkedIn – Gli account LinkedIn globali sono presenti in tutte le 25 aziende, ma solo due (Novartis e Roche Pharmaceuticals) raggiungono un’efficienza di LinkedIn superiore al 20%. Questo punteggio complessivo relativamente basso è dovuto principalmente al fatto che le pagine specifiche per paese e i contenuti in lingua locale non sono comuni.

YouTube – Gli account locali di YouTube sono disponibili solo in una manciata di Paesi, e lo stesso vale per altri canali con focus visivo, come Instagram.

TikTok – TikTok non è affatto utilizzato. Ciò evidenzia che queste aziende farmaceutiche potrebbero perdere l’opportunità di coinvolgere e creare fiducia con le generazioni più giovani sulle piattaforme che utilizzano.

Le cinque principali raccomandazioni di Worldcom Healthcare alle Aziende farmaceutiche per migliorare il ROI delle comunicazioni online.

1. Se volete attrarre e trattenere i talenti, comunicate il vostro WHY – il valore che offrite e in cui volete che le persone credano – e il vostro HOW – il modo diverso e speciale in cui offrite il vostro WHY.

2. Comunicate i vantaggi dei vostri prodotti, non i prodotti.

3. Non abbiate paura di mostrare la vostra competenza o autorità. Esprimete la vostra opinione attraverso contenuti di lunga durata, come articoli di opinione, blog o podcast.

4. Assicuratevi di essere a prova di ESG e DEI se volete rimanere competitivi e rilevanti, sia come datore di lavoro che come settore.

5. Rivedete il vostro utilizzo dei canali digitali. Chiedetevi se volete essere relativamente invisibili su molti canali o avere un impatto reale su un numero limitato di canali.