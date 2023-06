Sistema immunitario: come ci tiene lontano dalle malattie

Il sistema immunitario è supportato da alcuni organi e da varie cellule, distribuite in gran parte del nostro organismo. Questo sistema si attiva quando nel nostro corpo entrano elementi estranei, che possono essere virus, batteri o anche micro organismi patogeni di altra natura, ma anche altre sostanze. Si tratta di un sistema che funziona in modo perfetto, anche grazie a specifici mediatori chimici chiamati citochine.

Un sistema immunitario malfunzionante

Sono varie le cause delle difese immunitarie basse, a volte correlate a vere e proprie patologie. Chi soffre di tale condizione spesso se ne accorge perché tende ad ammalarsi con grande frequenza, più volte nel corso dell’anno. Le cause possono essere varie e per alcune persone sono di tipo generico; chi soffre di immunodeficienze primarie tende ad ammalarsi molto spesso già in tenera età, cosa che ovviamente allerta subito i sanitari. Varie cause sono invece secondarie, come ad esempio alcune patologie che deprimono il funzionamento del sistema immunitario o anche solo l’età: il nostro sistema immunitario si sviluppa con il passare del tempo, quindi i bambini potrebbero essere colpiti con maggiore facilità da virus e batteri; allo stesso tempo, negli anziani questo sistema di protezione tende a perdere di efficacia. Anche delle carenze nutrizionali molto evidenti, così come seguire uno stile di vita poco sano, sono elementi che possono ridurre sensibilmente il funzionamento del sistema immunitario.

Come funziona

Come abbiamo detto sono vari gli organi, le cellule e i mediatori chimici che si occupano di proteggere il nostro organismo dagli agenti patogeni, detti antigeni. Gli organi principali sono quelli linfatici: midollo spinale, timo e vari tessuti diffusi nella milza, in parte dell’intestino, nelle tonsille, nei linfonodi. Qui vengono prodotti i globuli bianchi, che sono una delle principali difese, di fatto catturano e distruggono qualsiasi tipo di antigene entri nel nostro organismo. Queste cellule sono sempre presenti nel sangue e nei vasi linfatici, sono però prodotte in modo massiccio quando il sistema immunitario scopre la presenza di un antigene all’interno dell’organismo. È un sistema efficiente ed efficace, che permette di allontanare la maggior parte degli antigeni. Ci sono, però, situazioni in cui il sistema immunitario non riesce a proteggerci, così come situazioni in cui attacca anche elementi esterni che sarebbero del tutto innocui per l’organismo.

Rafforzare il sistema immunitario

È possibile rafforzare direttamente e rapidamente il funzionamento del sistema immunitario, attraverso l’utilizzo di appositi vaccini. Il sistema riconoscere molti antigeni a cui è già stato esposto, come ad esempio accade in chi ha già contratto alcune patologie di tipo virale; con i vaccini si stimola questo tipo di risposta immunitaria, creando quindi un precedente alla cui memoria il sistema immunitario potrà accedere in caso venga di nuovo in contatto con lo stesso tipo di antigene. È poi possibile contribuire a rendere più forte ed efficace l’intero sistema immunitario mangiando in modo equilibrato, ad esempio assumendo frutta e verdura di stagione, ricche di vitamine e Sali minerali; in particolari momenti della vita, poi, può essere necessario intervenire con degli integratori, secondo i consigli del proprio medico di fiducia. Chi svolge una vita sana tende ad avere un sistema immunitario più efficiente, ma anche chi limita o esclude il consumo di alcool ne favorisce il funzionamento. È poi molto importante anche evitare lo stress, sia fisico che mentale.