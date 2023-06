Geotab rivoluziona la gestione dei veicoli elettrici

La piattaforma Geotab sta rivoluzionando la gestione dei veicoli elettrici grazie alle sue soluzioni complete di telematica e data intelligence

Geotab, leader globale nelle soluzioni per il trasporto connesso, sta rivoluzionando la gestione dei veicoli elettrici grazie alle sue soluzioni complete di telematica e data intelligence. Infatti, la piattaforma di Geotab offre dati near real time in merito a carica della batteria, livello di autonomia, consumo di energia e di carburante, oltre allo storico delle ricariche, per oltre 300 diversi marchi e modelli di veicoli elettrici, diventando così il leader globale della telematica per i veicoli elettrici.

Geotab ha annunciato questo traguardo in occasione dell’inaugurazione del suo nuovo Automotive Innovation and Research Hub di High Wycombe, in Inghilterra. Questa struttura all’avanguardia, in attività dal 2020, è dedicata al progresso della data intelligence necessaria per supportare l’elettrificazione del settore dei trasporti su ampia scala.

L’Hub ospita alcuni dei professionisti più brillanti del settore, che lavorano sulle tecnologie più innovative in grado di supportare qualsiasi tipo di veicolo connesso. Conseguentemente, questo centro di eccellenza si conferma un punto di riferimento verso un futuro più pulito e sostenibile per i trasporti. “Siamo consapevoli di come la qualità e la quantità dei dati acquisiti dai veicoli siano fondamentali per il successo delle analisi che supportano le operation e la sostenibilità della flotta. Per questo motivo l’accesso a informazioni complete sui dati è fondamentale”, spiega Neil Cawse, CEO di Geotab. “Il nostro supporto per i veicoli elettrici a livello globale è un importante elemento di differenziazione e siamo quindi orgogliosi di essere leader in questo ambito”. Nonostante la rapida crescita del settore dei veicoli elettrici, la mancanza di standard ufficiali sulle informazioni veicolari comporta notevoli sfide in termini di dati per i fleet manager. Grazie alla sua tecnologia e al suo processo di reverse engineering, Geotab offre insight completi che forniscono ai fleet manager le informazioni necessarie per prendere decisioni consapevoli riguardo gli obiettivi di elettrificazione e sostenibilità delle flotte, tra cui l’autonomia, l’efficienza e lo stato di carica dei veicoli. Senza l’accesso a questi dati, le flotte possono incorrere in diversi tipi di problemi, come inefficienza, guasti imprevisti, riduzione della produttività e una generale esperienza insoddisfacente con i veicoli elettrici.