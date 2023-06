Emanuele Nenna nuovo CEO del cluster SEMENAT di Dentsu Creative

Nuovo ruolo per l’attuale CEO dell’agenzia creativa di dentsu. A Nenna il compito di sviluppare l’offerta creativa in Grecia, Israele, Medio Oriente, Nord Africa e Turchia

Dentsu annuncia la nomina di Emanuele Nenna a CEO di Dentsu Creative SEMENAT, il cluster di dentsu che comprende, insieme all’Italia, anche Grecia, Israele, Medio Oriente, Nord Africa e Turchia. Un ruolo nuovo, nato dall’esigenza del gruppo di investire nella creatività in tutti gli 11 paesi che fanno parte di quest’area geografica ampia ed eterogenea.

Dal lancio di Dentsu Creative a livello global nel giugno 2022, Emanuele Nenna è stato CEO e Presidente di Dentsu Creative Italy, un’agenzia con oltre 250 professionisti che abbracciano tutte le discipline creative e che, in qualità di Società Benefit, è diventata la prima realtà creativa di una global network company ad adottare uno standard legale per operare secondo uno scopo di beneficio comune.

Mariano Di Benedetto, CEO di Dentsu SEMENAT, ha dichiarato: “In dentsu applichiamo la creatività a ogni area di business dei nostri clienti. Per renderlo realtà in ogni mercato, vogliamo ora estendere il modello di successo adottato da Dentsu Creative Italia a tutta la regione SEMENAT. Emanuele ha dimostrato negli anni di essere un leader capace, con una solida esperienza, e il suo nuovo ruolo sarà fondamentale per diffondere la soluzione ‘modern creativity’ come strumento di trasformazione per brand e aziende in tutto il cluster, di spingere l’adozione delle più innovative tecnologie e il medesimo impegno sociale, continuando allo stesso tempo a consolidare l’attività di Dentsu Creative in Italia. Si tratta di un nuovo e importante passo per trasformare, crescere, accelerare e vincere.”

Sulla sua nuova nomina internazionale, Emanuele Nenna ha dichiarato: “La diversità di talenti è sempre stata uno degli elementi più distintivi dell’offerta di Dentsu Creative. Ciò che trovo più interessante nel mio nuovo ruolo è la sfida di trasformare la complessità in opportunità, organizzando, armonizzando, creando connessioni e dialoghi tra competenze e discipline diverse. Tutto questo, unito alla ricchezza della commistione di culture e realtà profondamente diverse. Sono certo che il risultato genererà crescita sia per le nostre persone che per il business”.

James Morris, CEO EMEA & UK di Dentsu Creative ha dichiarato: “In Dentsu Creative abbiamo intrapreso l’audace missione di trasformare marchi e aziende attraverso la ‘modern creativity’. Abbiamo bisogno di leader che possano rendere reale questa ambizione e guidare lo sviluppo, costruendo al contempo una cultura per le nostre persone in modo che possano realizzare il lavori migliori e più appaganti della loro carriera. Non ho dubbi che Emanuele sia la persona perfetta per guidare la regione SEMENAT al massimo delle sue potenzialità.”