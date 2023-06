Dieta con troppo sale ostruisce le arterie del cuore e del collo

Il consumo eccessivo di sale è legato all’ostruzione delle arterie del cuore e del collo, che è notoriamente collegata a un aumento del rischio di infarto e ictus

Il consumo eccessivo di sale è legato all’ostruzione delle arterie del cuore e del collo, che è notoriamente collegata a un aumento del rischio di infarto e ictus. È quanto emerge da uno studio pubblicato oggi su European Heart Journal – Open, una rivista della Società Europea di Cardiologia.(1)

L’aterosclerosi è un restringimento delle arterie con depositi chiamati placche. Il flusso sanguigno è compromesso nelle arterie che forniscono sangue al cuore e al cervello, aumentando il rischio di infarto e ictus.

“Questo è il primo studio che esamina l’associazione tra un’elevata assunzione di sale e l’aterosclerosi sia nelle arterie del cuore che in quelle del collo”, ha dichiarato l’autore dello studio, Jonas Wuopio del Karolinska Institutet, Huddinge and Clinical Research Center, Falun, Uppsala University, Svezia. “L’associazione era lineare, il che significa che ogni aumento dell’assunzione di sale era legato a una maggiore aterosclerosi. I risultati sono stati applicati anche a livelli normali di pressione sanguigna, suggerendo che il sale potrebbe essere dannoso anche prima dello sviluppo dell’ipertensione”.

“I risultati rafforzano il consiglio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e di altre società mediche di ridurre al minimo l’assunzione di sale a circa un cucchiaino al giorno”, ha proseguito l’esperto. (2) “È difficile stimare quanto sale mangiamo, quindi ho due trucchi per aiutare a ridurne il consumo. Uno è quello di limitare l’uso del sale da cucina, che è stato messo in relazione con la salute cardiovascolare.(3) Il secondo è quello di sostituire il sale, che è al 100% cloruro di sodio, con un sostituto del sale contenente il 70-80% di cloruro di sodio e il 20-30% di cloruro di potassio. Studi ben condotti hanno dimostrato che questo approccio è benefico per la salute del cuore. (4)

Questa analisi ha incluso 10.778 adulti di età compresa tra i 50 e i 64 anni nello Swedish CArdioPulmonary bioImage Study (SCAPIS), il più grande studio di popolazione generale al mondo che valuta l’angiografia coronarica con tomografia computerizzata (CCTA). L’escrezione urinaria di sodio è stata misurata per stimare il consumo di sale. La CCTA è stata utilizzata per ottenere immagini 3D delle arterie cardiache per due misurazioni. In primo luogo, la quantità di calcio nelle arterie, riassunta come punteggio di calcio coronarico (CACS) in cinque categorie (0, 1-9, 10-99, 100-399, oltre 399), con un valore più alto che indica un maggiore rischio di infarto miocardico. In secondo luogo, le ostruzioni (stenosi) dei vasi cardiaci, classificate come nessuna stenosi, stenosi non significativa (restringimento inferiore al 50%) e stenosi significativa (restringimento superiore al 50%). I partecipanti sono stati sottoposti anche a un’ecografia delle arterie carotidi del collo e sono stati suddivisi in tre gruppi: nessuna placca, placca in un vaso e placca in entrambi i vasi.

L’età media dei partecipanti era di 58 anni e il 52% erano donne. I ricercatori hanno analizzato l’associazione tra l’aumento incrementale dell’assunzione di sale e l’aterosclerosi dopo aver aggiustato per età, sesso e sito di studio. L’aumento del consumo di sale è stato collegato all’aumento dell’aterosclerosi in modo graduale sia nelle arterie del collo che in quelle del cuore. Ogni aumento di 1.000 mg nell’escrezione di sodio è stato associato a una probabilità maggiore del 3%, 4% e 4% di una categoria più grave nelle misurazioni della placca carotidea, della CACS e della stenosi coronarica, rispettivamente.

Wuopio ha affermato che: “I risultati dimostrano che più sale si assume con la dieta, più alto è il carico di placche aterosclerotiche nelle arterie del cuore e del collo. L’aumento della pressione sanguigna dovuto a un’elevata assunzione di sale sembra essere un importante meccanismo alla base di questi risultati. È interessante notare che i risultati sono stati coerenti quando abbiamo ristretto le nostre analisi ai partecipanti con pressione sanguigna normale (inferiore a 140/90 mmHg) o a quelli senza malattie cardiovascolari note. Ciò significa che non sono solo i pazienti con ipertensione o malattie cardiache a dover fare attenzione all’assunzione di sale”.

Referenze bibliografiche

1Wuopio J, Ling YT, Orho-Melander M, et al. The association between sodium intake and coronary and carotid atherosclerosis in the general Swedish population. Eur Heart J Open. 2023. doi:10.1093/ehjopen/oead024.

2World Health Organization: Salt intake.

3Ma H, Xue Q, Wang X, et al. Adding salt to foods and hazard of premature mortality. Eur Heart J. 2022;43:2878–2888.

4Neal B, Wu Y, Feng X, et al. Effect of salt substitution on cardiovascular events and death. N Engl J Med. 2021;385:1067–1077.