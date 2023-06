Abbattuti i cinghiali della spiaggia di San Fruttuoso

Abbattuta la famiglia di cinghiali che aveva ‘invaso’ la spiaggia di San Fruttuoso. A dare la notizia dell’uccisione degli esemplari è La voce di Genova

“Non facevano male a nessuno”, ma sono stati abbattuti perché c’era il rischio di un’aggressione. E’ il triste epilogo per la famigliola di cinghiali (mamma con 4 piccolissimi cuccioli) che nei giorni scorsi aveva ‘invaso’ la spiaggia di San Fruttuoso di Camogli, in Liguria. A dare la notizia dell’abbattimento è La voce di Genova che ha intervistato il vicepresidente della Regione, Alessandro Piana: “Non abbiamo potuto fare altrimenti, erano stati avvistati più volte in una spiaggia piccola, piena di famiglie con bambini, in un luogo in cui in caso di incidente sarebbe stato difficile organizzare i soccorsi“.

COSA ERA SUCCESSO

I cinghiali hanno passeggiato indisturbati in spiaggia, si sono avvicinati a qualche zaino appoggiato per terra insieme ai teli. Hanno tentato di cercare cibo in un bidone dell’immondizia sul marciapiede ma evidentemente senza successo. Poi dopo pochi minuti si sono allontanati, riprendendo il sottopasso da cui erano arrivati. Il tutto sotto gli sguardi dei turisti muniti di cellulare.

LE REAZIONI ALL’ABBATTIMENTO

‘Siete disumani‘, ‘Non facevano male a nessuno’, sono alcuni dei commenti alla notizia da parte degli utenti dei social riportati dalla Dire (www.dire.it).

E a chi ha commentato in modo negativo l’iniziativa, Piana replica: “Comprendo la sensibilità di tutti, ma io da amministratore ho una responsabilità prima di tutto nei confronti dei cittadini. Purtroppo nei giorni scorsi a Genova ci sono stati già due episodi di aggressione da parte dei cinghiali, fortunatamente finora non c’è scappato il morto, ma in altre regioni è successo”.