A Suoni Controvento 2023 anche Lady Blackbird e Fabio Concato

Ancora due grandi nomi ad arricchire il già ricco cartellone di Suoni Controvento 2023: a Trevi arriva l’intensa voce di Lady Blackbird, a Montefalco Fabio Concato

Ancora anticipazioni sull’edizione 2023 di Suoni Controvento, festival estivo di arti performative promosso da Aucma con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Umbria, che dopo Daniel Norgren e il maestro Goran Bregović, annuncia l’arrivo in Umbria di altri due artisti d’eccellenza del panorama musicale.

Il 10 agosto alle 21 a Villa Fabri di Trevi arriva la poliedrica artista americana Lady Blackbird.

2020 è l’anno della release di “Blackbird”, (quasi) omonimo singolo di debutto dell’attesissima cantante USA, Lady Blackbird. Un’emozionante interpretazione del potente inno per i diritti civili scritto e interpretato da Nina Simone. Una traccia intrisa di passione, entusiasmo e speranza che al contempo presenta l’arrivo di una nuova voce all’interno della nuova scena jazz globale.

«Essere nel leggendario Studio B, (la stanza di Prince) – le parole di Lady Blackbird – al Sunset Sound con la mia band e il mio produttore Chris Seefried è stato un momento rivoluzionario per me come artista. Mi ha aiutato a trovare un nuovo modo per esprimere chi sono e ha segnato la mia rinascita come Lady Blackbird».

Pur avendo influenze dalla derivazione più disparata, da Billie Holiday a Gladys Knight, Tina Turner e Chaka Khan, Lady Blackbird (nome di battesimo Marley Munroe) arriva da Los Angeles con uno stile e un’intensità emotiva impareggiabili. Il suo debut album “Black Acid Soul”, prodotto da Chris Seefried e suonato da una super band che comprende l’ex pianista di Miles Davis Deron Johnson, presenta un nuovo approccio al tipico idioma vocale jazz, da parte di un artista con una voce audace e inconfondibile.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Trevi.

Il 10 settembre alle 18 saranno i Vigneti Cantina Arnaldo Caprai a Montefalco a ospitare “Recital Unplugged” di Fabio Concato, una delle più belle certezze della nostra musica d’autore e un grande interprete della scena musicale italiana, che crede ancora nella poesia adagiata su armonie non banali, che hanno, a tratti, una “stretta familiarità” con il jazz.

Nel corso degli anni, ha saputo ritagliarsi uno spazio importante per le sue canzoni, narrando in modo molto personale le piccole grandi storie della quotidianità. Nostalgie, ricordi, speranze, rivelazioni e confessioni appena delineate, lampi d’allegria contagiosa e momenti di grande tenerezza popolano il mondo delle sue canzoni, simili a foto, illustrazioni e annotazioni in un diario della memoria che è sempre riuscito a fare breccia sia nell’immaginario che nella sensibilità del pubblico.

Nel lungo viaggio dal 1977 (anno del suo esordio discografico) ad oggi, il pubblico ha subito compreso di avere a che fare con un autore elegante, capace di grande autoironia, sempre attento alle tematiche ambientali, sociali e civili: le sue canzoni sono entrate nella storia della musica italiana e ci hanno accompagnato sin qui, senza mostrare i segni del tempo, anzi cristallizzando emozioni e versi entrati nell’immaginario collettivo dopo oltre 40 anni di carriera.

“Domenica bestiale”, “Fiore di Maggio”, “Guido piano”, “Rosalina”, “051222525”,” Sexi tango”, “Gigi”, queste sono solo alcune delle canzoni del recital, improntato sulla musica e sulla parola, tra il serio ed il faceto e nel quale non mancheranno altre gradite sorprese, presentate e scelte secondo i temi più cari all’artista.

Ad accompagnare Concato sul palco Ornella D’Urbano (arrangiamenti, piano), Larry Tomassini (chitarra).

L’evento è realizzato in collaborazione con Il Comune di Montefalco.

