Intelligenza artificiale per i farmaci: Moderna si allea con IBM

Moderna si allea con IBM per utilizzare l’informatica quantistica e l’intelligenza artificiale nello sviluppo dei farmaci a base di mRNA

Moderna e IBM hanno annunciato giovedì un accordo per esplorare l’uso di tecnologie di nuova generazione, tra cui l’informatica quantistica e l’intelligenza artificiale (AI), nello sviluppo dei vaccini a base di mRNA di Moderna. Stéphane Bancel, amministratore delegato di Moderna, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con IBM per sviluppare nuovi modelli di intelligenza artificiale per far progredire la scienza dell’mRNA, prepararci all’era dell’informatica quantistica e preparare la nostra attività a queste tecnologie rivoluzionarie”.

Darío Gil, direttore di IBM Research, ha dichiarato che “Moderna potrà trarre vantaggio dai nostri sforzi pluriennali di ricerca nell’IA generativa per le terapie”, mentre il gigante tecnologico “aiuterà a preparare i suoi scienziati nella conoscenza e nell’uso delle tecnologie di calcolo quantistico di IBM con l’obiettivo di accelerare la scoperta e la creazione di nuove terapie”.

I ricercatori di entrambe le aziende applicheranno un modello di AI chiamato MoLFormer, che potrà aiutare a prevedere le proprietà di una molecola e a far luce sulle caratteristiche di potenziali farmaci a base di mRNA. Moderna ha spiegato che il suo obiettivo sarà quello di utilizzare MoLFormer per ottimizzare l’mRNA e le nanoparticelle lipidiche che lo incapsulano e lo proteggono mentre viaggia nel corpo.

In base all’accordo, Moderna investirà una somma non rivelata nell’IA generativa per migliorare la progettazione dei prodotti ed esplorare l’uso di approcci quantistici per aiutare ad affrontare le sue “sfide scientifiche”. Inoltre, l’azienda parteciperà al programma IBM Quantum Accelerator e all’IBM Quantum Network, attraverso il quale IBM fornirà l’accesso a sistemi di calcolo quantistico e competenze per assistere Moderna nell’esplorazione di casi d’uso nel campo delle scienze della vita basati sulle tecnologie quantistiche. Moderna afferma che i suoi scienziati “impareranno come la tecnologia quantistica possa essere applicata a problemi precedentemente intrattabili per i computer classici”.

