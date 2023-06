Il dj e producer Jadoo pubblica “To The Beat” in attesa di nuovi progetti: il brano è in radio e online sulle piattaforme digitali

Il dj/producer italiano Jadoo ha pubblicato il suo nuovo singolo dal titolo “To The Beat”, disponibile su tutti i digital stores e Spotify.

Il brano dell’artista, rilasciato sull’etichetta Semantic Sounds, è il primo del 2023 ed è caratterizzato da sonorità House/Dance. “To The Beat” si contraddistingue grazie da una linea di basso ”chiusa” e ”cupa”, contrapposta ai leads principali ”aperti” e ”colorati”.

La melodia e il suono primario accennano il “mood commerciale” ed estivo degli anni 2009/2010. Su Spotify la traccia è già stata supportata da diversi nomi nazionali ed internazionali, ed inserita in diverse playlist di note realtà tra le quali Ego Italy e Gas Records, etichetta su cui è uscito il suo scorso singolo “It’s Going Down” che in pochi giorni ha totalizzato più di cinquanta mila ascolti su Spotify.

Conosciamo meglio Jadoo

Andrea Pipitone in arte JADOO è un DJ e produttore italiano nato nel 1998. Suona e produce musica House / Tech House e le sue canzoni sono sempre alla ricerca di originalità ed innovazione. Il suo lancio professionale avviene nel 2018 suonando come dj resident nei club più importanti della sua città, Catania. Nel 2021 la sua traccia “Drums On Fire” entra nella classifica Beatport ”Hype Picks” come una delle migliori nuove uscite Tech House. Il 2022 è l’anno più importante, debuttando ufficialmente all’estero e si esibisce al “Ministry Of Sound” a Londra e ad Amsterdam durante l’ADE 2022. Recentemente si è esibito come guest in Spagna e Svizzera. Nei prossimi mesi porterà la sua musica in altre parti del mondo e le molteplici date sono in fase di programmazione.