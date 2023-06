Bonus benvenuto più alti 2023: siti scommesse in crescita

I bonus siti scommesse italiani sono un grande incentivo per il settore gioco online. Negli ultimi anni, specie nel 2023, i bonus sono ancora più alti e ancora più intriganti per gli appassionati, con tante tipologie di offerte differenti per i vari giocatori.

Spesa accertata, nel mese di aprile 2023, per il settore scommesse online di 154,6 milioni di euro, il 30% in più rispetto ai 119 milioni di euro dello scorso anno. Un trend positivo che, negli ultimi anni, è diventata una costante per tutto il settore dell’online, diventato trainante per il betting in Italia. I bonus siti scommesse italiani, tra i tanti criteri di scelta degli appassionati, sono un incentivo molto grande per coloro che scelgono le piattaforme in rete. Questi bonus scommesse AAMS (ora ADM, Agenzia Dogane e Monopoli) sono, infatti, pensati per essere offerti al maggior numero di giocatori possibili e con tipologie di gioco completamente differenti.

Proprio le tipologie di gioco differenti impattano, nel mondo dei migliori siti scommesse bonus, in maniera forte, rendendo gli operatori molto più attenti alle esigenze degli scommettitori e al loro modo di vivere l’esperienza utente. Certo, non solo i bonus fanno ricadere la scelta su questo o quel sito ma, certamente, aiutano a trovare il proprio posto preferito sul web.

Quali sono i bonus siti scommesse migliori?

I migliori bonus siti scommesse sono considerati quelli che più si avvicinano all’utente, cioè quelli pensati per attirare l’attenzione del cliente verso quella piattaforma. Per questa ragione, i tipi di offerte sono vari e possono indirizzare l’utente verso i bonus di benvenuto, i bonus sul primo deposito, quelli senza deposito, quelli con il codice, quelli con premi settimanali e ancora i bonus che premiano gli scommettitori più fedeli. I bonus senza deposito sono quelli che offrono ai clienti una somma di denaro che può essere utilizzata senza aver inserito una prima somma sul conto di gioco.

Il bonus sul primo deposito è quello che viene offerto al cliente sulla prima somma di denaro versata. I bonus settimanali sono, invece, pensati su un evento singolo o su una serie di eventi su cui puntare. Abbiamo anche le promozioni dedicate a coloro che sono più assidui sul sito, i clienti più fedeli. Non solo: ci sono offerte su un singolo evento, su eventi speciali come le Olimpiadi o i Mondiali, su ciò che può maggiormente interessare lo scommettitore. Tutto è pensato per attirare, tutto si muove sulla concorrenza e su un marketing ad hoc.

Il mercato è in crescita, le scommesse la fanno da padrone e il trend non è destinato a fermarsi. Tante le novità pensate per i giocatori, tutte a favore di una maggiore interazione e di un maggiore divertimento.

Che cos’è il cash out?

Con il Covid sono cambiate le abitudini degli italiani che, molto più spesso e più volentieri, si sono avvicinati al mondo del betting online. Parliamo di giocatori esperti e meno esperti, abituati a scommesse tradizionali ed esercizi fisici. Con la crescita, però, del settore online, i tanti utenti nuovi sono alle prese con nuove funzionalità, come quella del cash out.

Il cash out è un’opzione che permette di chiudere una scommessa prima della fine dell’evento, assicurandosi una perdita minore o una piccola vincita. Ovviamente nessuno scommettitore, prima di un evento, può sapere se la sua scommessa andrà a buon fine. Questa opportunità, quindi, permette di avere una via di fuga legale, una possibilità di andar via nel momento più opportuno.

Cosa sono le scommesse live?

Le scommesse live sono una vera e propria novità del panorama delle piattaforme di betting online. Questo tipo di puntata, rispetto alle scommesse tradizionali, continuano a evento in corso permettendo allo scommettitore di seguire l’andamento della gara e puntare su piccole e grandi cose che accadono durante la partita. Non si scommette, quindi, solo sul risultato ma su tutto ciò che succede: si può scommettere su un’ammonizione, sull’espulsione di un determinato giocatore, su un pareggio nei minuti di recupero, sul minuto del gol vittoria e così via.

Ciò comporta, per lo scommettitore, un’interazione maggiore con l’evento in corso che diventa, grazie alla puntata in tempo reale, un evento da vivere insieme. In alcune piattaforme, poi, grazie ad accordi pregressi con le emittenti sportive, è possibile guardare in streaming l’evento così che si possa guardare la partita, controllare le statistiche e puntare su ciò che vogliamo nello stesso momento. Un modo, certamente, nuovo di pensare alla scommessa, uno sguardo al futuro prossimo sempre più avvolgente e performante.