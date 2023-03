Guida al cash out sui siti scommesse: quando conviene?

Assicurarsi una vincita prima che un evento finisca, ecco cosa accade con l’opzione di betting sempre più popolare tra i giocatori italiani

Il cash out è una nuova opzione di gioco offerta dai siti di betting anche in Italia. Come altri trend del settore delle scommesse è stato importato dal Regno Unito, dove riscuote molto successo da parte degli appassionati di gioco online. Quando un bookmaker rende disponibile l’opzione del cash out, lo scommettitore ha la possibilità di uscire da una scommessa prima della fine dell’evento. In tal modo si assicura una vincita.

In questo articolo approfondiamo questa possibilità, che in molti casi può rivelarsi davvero conveniente. I giocatori italiani la possono trovare sui migliori siti scommesse con cash out, che hanno una regolare licenza per operare in maniera legale nel nostro Paese. Scegliere tra questi bookmakers aams con cash out garantirà sessioni di gioco sicure e nel rispetto della legge italiana in materia.

Come funziona il cash out

Gli appassionati di scommesse che hanno l’abitudine di giocare online molto probabilmente hanno già sentito parlare di questa nuova opportunità. Generalmente i siti scommesse cashout che la propongono tendono a promuoverla sulle proprie pagine o a offrirla agli utenti come una sorta di bonus. Il cash out può essere un’opzione vantaggiosa per i giocatori ma, come si può immaginare, dato che in questo settore nessuno offre niente per niente, lo è anche per gli allibratori.

Tendenzialmente quando un individuo scommette, non ha la garanzia che quanto pronosticato nella propria scommessa si verifichi davvero. Grazie all’opzione cash out si può selezionare una possibilità più sicura: ossia uscire dalla scommessa prima della fine dell’evento, assicurandosi una parte della vincita. La somma che il giocatore si aggiudicherà sarà sempre inferiore a quella che otterrebbe in caso di scommessa vincente. Ma dal suo punto di vista pochi soldi sicuri possono essere considerati meglio di una vincita più cospicua ma incerta.

Dal punto di vista del bookmaker, il cash out permette di pagare di meno una scommessa. D’altro canto è anche vero che per gli operatori il rischio è quello di trovarsi a pagare una scommessa che per il giocatore potrebbe risultare perdente.

Cash out quando conviene

Senza dubbio l’opzione del cash out per lo scommettitore presenta diversi vantaggi e soprattutto rende il gioco molto più divertente. Molti giocatori piazzano le loro scommesse e poi seguono gli eventi in diretta streaming. Spesso capita che assistendo alla partita si rendano conto, prima della fine del tempo regolamentare, che le cose stanno andando diversamente da quanto previsto. In questi casi approfittare del cash out fa sì che ci si possa portare a casa comunque una vincita, anche se le cose sul campo si mettono male.

È chiaro che questa possibilità va a vantaggio di coloro che sono in grado di interpretare ciò che avviene sul terreno di gioco e capire se la squadra su cui si è puntato può intraprendere una rimonta oppure no. Di conseguenza gli scommettitori più esperti sono quelli che possono trarre maggiori vantaggi dal cash out.

Essere scaltri nell’approfittare del cash out, servirà ad approfittare dell’opzione quando opportuno.

Anche se le cose si muovono rapidamente e bisogna decidere in fretta, è bene riflettere sull’offerta di cash out. È chiaro che i siti scommesse con cashout tendono a proporre questa opzione per trarne vantaggio. Anche se si tratta di una possibilità da cogliere in play, è bene essere informati sulla partita. Sapere ad esempio che una squadra tende a segnare negli ultimi minuti di gioco, può fare la differenza.

Il successo dei siti cash out

I migliori siti scommesse cash out riscuotono molto successo. Il giocatore ha l’illusione di avere una sorta di paracadute e può approfittare di questa opportunità anche per coprire altre scommesse perdenti. Il cash out abbinato alle scommesse live può creare combinazioni che assicurano comunque di portarsi a casa qualcosa. Ma non bisogna dimenticare che come altre possibilità offerte dai siti di betting, il cash out a volte può essere molto favorevole altre volte determina delle perdite. È fondamentale usare questo strumento con consapevolezza, senza dimenticare che il fine ultimo del booking online è il divertimento.

Dove trovare i siti scommesse cash out

Da quando è stata approvata anche in Italia, nel 2022, l’opzione del cashout è sempre più diffusa. Se fino a poco tempo fa era difficile trovare bookmaker che proponevano questa possibilità, oggi i siti scommesse con cash out sono sempre di più. La lista degli operatori che offrono questa opzione si sta allungando, ma è importante rivolgersi esclusivamente ai siti di gioco online che hanno una regolare licenza per l’Italia. Si tratta dei siti che operano con la concessione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Per verificarlo basta controllare che espongano il logo dell’ADM sul sito web e riportino il numero di concessione tra le altre informazioni. In alternativa si può verificare l’operatore sia presente nell’elenco dei concessionari pubblicato sul sito adm.gov.it. Su questi siti sarà possibile trovare questa opzione applicata alle partite dei migliori campionati, come quello Italiano di Serie A o della Premier League. Giocare esclusivamente su siti legali è fondamentale per far sì che tutte le esperienze siano sicure e divertenti, avvengano secondo le regole stabilite dalla legge italiana e soprattutto in ambienti in cui sia favorito il gioco responsabile.