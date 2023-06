“Un’estate all’Isola d’Elba” su Rai 2: ecco la trama del film

Stasera su Rai 2 in prima visione assoluta “Un’estate all’isola d’Elba”: la trama del film per la tv in cui si racconta una storia d’amore ambientata nell’incantevole isola toscana

Su Rai 2, in prima visione assoluta, martedì 6 giugno alle 21.20 andrà in onda “Un’estate all’isola d’Elba”, un film per la tv in cui si racconta una storia d’amore ambientata nell’incantevole isola toscana. L’Italia e il suo mare da sempre sono una meta molto amata dai tedeschi e Maja ha deciso di passare le vacanze estive all’isola d’’Elba con l’ex marito Thorsten, con cui ha mantenuto un buon rapporto, e i loro due figli Anton ed Erik, cosa che accade raramente.

Tuttavia, i ragazzi sembrano più interessati a una connessione WiFi funzionante o alla loro ragazza in Germania che alle attività familiari sull’isola. Quando anche Thorsten deve tornare in Germania per lavoro, Maja decide che la famiglia può farcela anche senza di lei: senza ulteriori indugi, decide di scappare nella struttura di campeggio di lusso di Lorenzo, un affascinante e simpatico uomo italiano che ha incontrato sul traghetto. La regia è di Jophi Ries. Nel cast, Regula Grauwiller, Robert Schupp e Janek Rieke.