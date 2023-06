Stefano Caggiano nelle librerie con “Vuoto denso e luna abitata”

Stefano Caggiano, semiologo del design, presenta la sua raccolta poetica: “… La fine, l’inizio, il nulla, il silenzio: idee fragilissime ma indistruttibili che attraversano l’intera opera e su cui il pensiero (forse solo non mio) sbatte come una mosca in una scatola. Ed è ai piedi di questo muro contro cui il linguaggio va in frantuma che sorge, come erba dalla macerie, un linguaggio altro, alternativo, non prosaico ma poetico…”

Dalla quarta di copertina:

Ci sono cose di cui non è possibile parlare “sensatamente”, eppure sono proprie queste le più urgenti da dire. Sono tali il senso di confine, di mondo, di esistenza, sentori diffusi di cui non è possibile affermare con certezza se corrispondano a reali profili dell’essere o non siano altro che allucinazioni cognitive. È la carne viva di questo dubbio, diamantino e irrisolvibile, a innervare questa raccolta di poesie, composizioni lievi e inesorabili levigate con un linguaggio semplice incline a raccogliersi intorno a idee fragili e indistruttibili come quelle di inizio, fine, nulla, non assimilabili al commercio linguistico quotidiano ma avvicinabili dalla parola poetica, apertamente inautentica e per questo titolata a dire l’indicibile.

Stefano Caggiano è docente alla scuola di design Istituto Marangoni di Milano. Ha all’attivo centinaia di pubblicazioni critiche e dedicate al design. Con questa silloge esordisce nella poesia.