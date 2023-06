“Mother” è il nuovo singolo degli ELLE

“Mother” è il primo singolo e video anticipatore del nuovo album degli Elle che verrà pubblicato da Urtovox rec i primi mesi del 2023.

“Mother” descrive il tentativo di opporsi ad un legame convenzionale con la scoperta di un nuovo dialogo possibile.

La necessità di cercare una strada personale per trovare se stessi.

Un modo di essere ed esserci nel mondo.

Il tutto impreziosito da un contesto musicale intimo e rarefatto che riporta la mente ad artisti stranieri quali Drake, Bon Iver, David Sylvian, Tortoise e Blonde Red Head.

Questo brano condensa con i suoi suoni lo sforzo di reagire ad una barriera emotiva, una fatica che trova il suo riscontro nel testo, deciso, a volte eccessivo, ma con un risvolto vivo e speranzoso.

BIO ELLE

Fin dall’inizio, Marco, Miriam e Danilo, decidono di destrutturare le loro singolarità musicali per lasciarsi trasportare da una corrente nuova, comune.Sono i primi mesi del 2020.Subito dopo, in piena pandemia si crea un paradosso, un contatto proibito che è condivisione di idee, musica e parole in contrapposizione a quello che sta sconvolgendo tutto il mondo.Appena possibile il trio si riunisce, si rafforza e affina il proprio sentire comune, registrando di getto il primo disco omonimo, uscito sul finire del 2020 per Seahorse Recording.La mancanza di convenzioni strutturali permette alla band di esplorare e trarre ispirazione da artisti anche molto distanti tra loro (Da Drake a Bon Iver, Da Sylvian a Gabriel, passando da gruppi come i Tortoise e i Blonde red head), sia nella ricerca del suono che in quella dei testi.Distillando queste varie influenze, ELLE trova un riscontro positivo dalla critica musicale (Rumore, Buscadero, Left ecc..) e una ampia affluenza di un pubblico eterogeneo e multiforme durante i loro primi concerti romani.Con il loro secondo album che vedrà la luce nel 2023 e che sarà pubblicato da Urtovox rec., il trio si propone di trasportarci nel loro mondo fatto di immagini e suono, sogno e realtà, esprimendo un linguaggio pieno di intimità emotiva e connessioni umane.Un disco scritto a cavallo del primo. Come una eco, un grido sulla pelle che deve essere ascoltato tutto d’un fiato e con gli occhi chiusi.

Gli ELLE sono:

Miriam Fornari – Voce/synth

Marco Calderano– Batteria/synth

Danilo Ramon Giannini – Voce/synth