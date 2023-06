Le collezioni Lisa Tibaldi a Riyadh in Arabia Saudita

Le collezioni Lisa Tibaldi Terra Mia e Privernum collection ospiti alla The Saudi International Handcrafts Week a Riyadh (6-12 giugno 2023)

Grande emozione per la designer e stilista Lisa Tibaldi Grassi la cui impresa Terra Mia è stata invitata, unitamente ad altre cinque aziende italiane, a rappresentare l’eccellenza artigianale Made in Italy, ospite dell’organizzazione e di Heritage Commission, alla prima edizione di The Saudi International Handcrafts Week a Riyadh in Arabia Saudita, che si svolgerà dal 6 al 12 giugno nel prestigioso Riyadh Front della capitale saudita.

L’imprenditrice del sud pontino esporrà le sue due linee: Lisa Tibaldi Terra Mia, di alta bigiotteria e foulard in seta e Privernum collection di complementi d’arredo, per promuovere la bellezza e l’artigianato di eccellenza Made in Italy, in chiave fashion e sostenibile.

Accessori moda e home design per valorizzare e promuovere il patrimonio del territorio laziale, con una originale creatività in una visione ecosostenibile.

A Riyadh, quindi, troveremo la linea Lisa Tibaldi Terra Mia con la Collezione di Alta Bigiotteria realizzata a mano, 100 % Made in Italy, elaborata con metalli semi preziosi e lavorazioni originali della “Stramma” (termine dialettale per un’erba spontanea della Terra Aurunca usata anticamente per cesteria) e la linea di Foulard in twill di seta pura di vari formati, con stampe esclusive che prendono ispirazione dalla Natura e dalla Cultura della Terra Aurunca, alcune arricchite da cristalli Swarovski.

La linea Lisa Tibaldi Privernum Collection è costituita da complementi di arredo realizzati in resina di mais, stampati in 3D, per un home design all’avanguardia e, soprattutto, attento all’ambiente, biodegradabile ed ecosostenibile, le cui colorazioni e forme prendono ispirazione dal ricco patrimonio dei Musei Archeologici della città di Priverno, in provincia di Latina.

The Saudi International Handcrafts Week a Riad sarà caratterizzata da oltre 200 aree dedicate a vari artigiani, con laboratori di artigianato tradizionale. L’evento metterà in luce il ruolo che gli artigiani svolgono all’interno delle comunità, presenterà una vasta gamma di mestieri e riunirà persone provenienti da tutto il mondo che condividono la passione per l’artigianato tradizionale.

Come dichiara la designer e stilista Lisa Tibaldi Grassi: “Sono estremamente lusingata per questo invito che testimonia il riconoscimento di quanta ricerca, studio, qualità e valore infondiamo nelle nostre produzioni e nella nostra professione che ci ha portato ad essere riconosciuti come eccellenza italiana a livello internazionale.”