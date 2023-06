Gossip: Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si separano

Gossip, dopo 26 anni insieme Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono separati: “Ma siamo uniti più che mai. Non ci saranno né avvocati né alimenti”

I rumors ne parlavano da molto tempo, ma oggi è arrivata la notizia ufficiale, comunicata da loro stessi in un’intervista in esclusiva a Vanity Fair, in un articolo a firma Mario Manca: Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno raccontato pubblicamente di essere separati. “Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati”: questo è in poche parole il concetto che il conduttore e l’opinionista, insieme da 26 anni, vogliono comunicare. Da quanto tempo sono separati? Non è una questione di tempo ,rispondono. “Non è una questione di date, di tempo. Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia. Non ci sono di mezzo terze persone o amanti”.

LA SMENTITA A METÀ APRILE

L’indiscrezione era girata con una certa insistenza poco più di un mese fa: il 12 aprile lo aveva scritto Dagospia e la notizia aveva avuto un certo rilievo. Ma i due avevano smentito la circostanza in un video, fatto dalla piscina di un albergo in cui erano in vacanza. Oggi Bruganelli dice: “Per fortuna Paolo ha trovato l’ironia per reagire. Ma perché quella smentita? “Per riprenderci quello che era nostro– ha spiegato Bruganelli a Vanity Fair-. Va bene essere giudicati perché siamo personaggi pubblici, ma potevamo anche essere separati da tempo e non volerlo dire”. E Bonolis ha aggiunto: “Era una notizia che avremmo dovuto dare noi per primi a chi di dovere. Ma nel fascinoso mondo di Pettegolandia la gente si attacca vampirescamente alle vite degli altri ignorando sentimenti, affetti, figli”. Ed entrambi sottolineano: “Non ci saranno avvocati, alimenti, niente di tutto questo“.

IL DISAGIO DI SONIA VERSO ALCUNE SITUAZIONI DI COPPIA

La coppia ha spiegato che la decisione di separarsi è arrivata dal fatto che Sonia Bruganelli non si sentiva più a suo agio nella coppia (“Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia”). La conduttrice ha anche spiegato che, dopo la morte del padre, ha proiettato il rapporto di grande confidenza che aveva col padre su Bonolis, che quindi ha avuto sempre più ai suoi occhi il ruolo di confidente, amico. I figli? Sonia racconta che non si sono accorti della situazione che stava cambiando perché Bonolis “è un padre e un marito meraviglioso”. E anche nei litigi “il rispetto e l’amore non sono mai venuti meno”.

L’ACCETTAZIONE DI PAOLO BONOLIS

Bonolis ha raccontato che non è stato facile accettarlo. ma di aver compreso subito che era giusto farlo: “Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare- ha detto a Vanity Fair-. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito. Non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere. Con un briciolo di civiltà e di buona coscienza si accoglie il cambiamento. Le cose accadono, l’importante è andare avanti perché non si può tornare indietro”.

LA SCELTA DI VIVERE SEPARATI DI QUASI UN ANNO FA

Nell’intervista si ricorda anche la decisioni di vivere in due case diverse, che risale a settembre 2022: Sonia Bruganelli ne parlò in un’intervista al Corriere della sera. Nell’intervista a Vanity fair ricorda: “Quando si è liberata la casa accanto alla nostra ho capito che poteva essere comodo avere degli spazi separati. Per me, però, vale ancora quello che dice la canzone di Califano: ‘Non escludo il ritorno’”. Bonolis replica con una battuta, ricordando che Califano è morto eche lui si augura di ritrovare l’amore il prima possibile. “Ah, quindi se torno ti trovo occupato?“, chiede Sonia. “È probabile, ma tu bussa lo stesso”, conclude Bonolis, che sulla prontezza di battuta ha costruito tutto il suo personaggio televisivo fin dagli esordi.