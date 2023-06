Drimer: “Questo, quello” è il terzo estratto da “Scrivo ancora 2”

Nuova uscita discografica per Drimer: “Questo, quello”, terzo estratto da “Scrivo ancora 2”, è una dichiarazione d’amore alla musica

Esce in digitale “Questo, quello” (https://bfan.link/questo-quello), il nuovo singolo di Drimer per Gold Leaves Academy e distribuito da Believe. Il brano anticipa l’imminente uscita del nuovo mixtape del rapper classe 95, “Scrivo Ancora 2”.

Con “Questo, quello” Drimer esce dalla sua zona di comfort per misurarsi con un beat UK garage e un testo più immediato rispetto al suo stile di scrittura. Si tratta a tutti gli effetti di una canzone sentimentale in cui Drimer si rivolge alla musica come se si trattasse di una donna, alla quale confessa, con un po’ di malinconia, il proprio amore eterno e allo stesso tempo la nostalgia per la leggerezza dei tempi andati.

Il beat è nato dalla collaborazione tra il giovane producer Marza e lo storico collaboratore di Drimer, Ric de Large: il primo si è lasciato ispirare dalla sua passione per il rap inglese contemporaneo mentre il secondo ha aggiunto dei dettagli (come alcuni inserti vocali tipici dello UK garage) di ritorno da un viaggio a Londra.

Drimer (1995), nome d’arte di Francesco Marchetti, è originario di Cles (Trento) e dal 2018 vive a Milano. Si avvicina al rap con il freestyle, specialità in cui eccelle e grazie a cui si fa notare fin dai tempi delle scuole superiori e grazie a numerose partecipazioni e vittorie nei principali contest nazionali (Mic Tyson, Tritolo, Tecniche Perfette). Il suo album d’esordio, “Inception” è del 2016 ma, prima e dopo, pubblica vari mixtape ed è uno dei protagonista dell’album di FEA, collettivo che riunisce i migliori freestyler d’Italia. Nel secondo album, “La prova vivente” (2019), figurano tra gli ospiti Nerone, Egreen e Mattak, mentre nel terzo, “Crashtest” (2012), spicca Clementino.

LINK UFFICIALI