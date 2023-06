Alfonso Gentile è il nuovo Direttore Medico di Incyte Italia

Alfonso Gentile è entrato a far parte di Incyte Italia in qualità di executive Medical Director: coordinerà la Direzione Medica comprendente persone di sede ed MSL

Alfonso Gentile è entrato a far parte di Incyte Italia in qualità di executive Medical Director; riportando all’ad, coordinerà la Direzione Medica comprendente persone di sede ed MSL.

“Sono molto orgoglioso per l’arrivo di Alfonso nel leadership team di Incyte Italia – dichiara Onofrio Mastandrea amministratore delegato di Incyte. Grazie al suo solido bagaglio esperienziale, Alfonso contribuirà da subito a consolidare la leadership di Incyte in Italia in ricerca clinica ed innovazione, in linea con il motto ‘SolveOn.’ Approccio, quest’ultimo, con il quale ci poniamo quotidianamente l’obiettivo di portare al letto dei pazienti potenziali candidati clinici, first in class o best in class, che rispondono a bisogni clinici insoddisfatti”.

A testimoniare l’impegno di Incyte nella ricerca, l’azienda da alcuni anni fa parte della top ten delle aziende che investono di più in ricerca clinica, sulla base dei dati raccolti da AIFA. Sono attualmente 19 i prodotti e le nuove indicazioni in sviluppo in Italia, studiati in 60 sperimentazioni che coinvolgono oltre 400 centri clinici con oltre 600 pazienti arruolati.

“Sono felicissimo di entrare a far parte di Incyte – commenta Gentile- non soltanto per lo sviluppo professionale ma anche perché questa azienda fa dell’innovazione, della ricerca scientifica e della qualità nella ricerca scientifica la sua missione primaria. Sono gli stessi principi che ho sempre seguito in tutti questi anni in cui ho ricoperto diversi ruoli in ambito onco-ematologico”.

Laureato in medicina con specializzazione in ematologia, Gentile vanta una lunga esperienza nel settore farmaceutico in cui lavora da oltre 30 anni. Ha iniziato la sua carriera professionale in Burroughs Wellcome per poi passare in Bristol Myers Squibb, Eli Lilly., Pfizer, GSK, Roche e, per ultima, prima di arrivare a Incyte, Takeda.

Ha iniziato come Medical Advisor, ricoprendo nelle successive esperienze lavorative sia ruoli manageriali in ambito di Medical Affairs e di R&D, come anche – in due occasioni – ruoli commerciali in qualità di Business Unit Director. Ha lavorato al lancio di farmaci importanti in ambito oncologico ed ematologico, quali chemioterapici, anticorpi monoclonali, inibitori di tirosin chinasi, antiangiogenetici e immunoterapici.

Coniugato, con due figlie che oggi hanno 25 e 21 anni di cui si dice innamoratissimo, Gentile è appassionato della montagna e pratica quando possibile diversi sport (sci, palestra, calcetto).