“Interactions. When Cinema Looks to Nature” su Rai 5: la trama del film

Su Rai 5 “Interactions. When Cinema Looks to Nature”, un film collettivo ed “ecologico” che inaugura la serie “Doc is life!”: ecco la trama

Il film va in soccorso dell’ecosistema. In occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, Rai 5 propone “Interactions. When Cinema Looks to Nature”, in onda lunedì 5 giugno alle 21.15 su Rai 5.. Si tratta di un ambizioso progetto cinematografico, collettivo e internazionale, nel quale 12 registi (o coppie di registi) di tutto il mondo hanno realizzato altrettanti film di otto minuti ciascuno: il tema comune è il rapporto fra uomo e natura, mentre il genere espressivo è libero, e ciascun realizzatore ha scelto quello a sé più congeniale, dal documentario al film d’animazione, dal comico al drammatico.

Gli autori sono stati selezionati fra i più rappresentativi della loro nazione e più vicini come sensibilità al tema del film: produttrice e ideatrice del film è Adelina von Fürstenberg, curatrice d’arte molto nota e attivissima a livello internazionale, che ha lavorato al progetto con Art for the World, una Ong associata alle Nazioni unite che promuove la cultura artistica in accordo al tema ambientale.

L’elenco dei realizzatori è di per sé rappresentativo del carattere internazionale del progetto: Faouzi Bensaïdi (Marocco), Clemente Bicocchi (Italia), Anne de Carbuccia (Francia/Usa), Takuma Kuikuro (Amazzonia/Brasile), Oskar Metsavaht (Brasile), Eric Nazarian (Armenia/Usa), Bettina Oberli (Svizzera), Idrissa Ouédraogo (Burkina Faso), Yulene Olaizola e Rubén Imaz (Messico), Nila Madhab Panda (India), Janis Rafa (Grecia), Isabella Rossellini e Andy Byers (Italia/Usa).

“Interactions” è il primo degli appuntamenti di “Doc is life!”, un ciclo di documentari che verrà trasmesso per tutta l’estate, ogni lunedì, su Rai5 con prime visioni e lavori d’eccellenza, con gli autori più celebrati e i prodotti più recenti del “cinema del reale”: fra storia e attualità, con opere provenienti da ogni parte del mondo, meraviglia e dramma, culture, popoli, arti, natura e scienze, raccontati dai più importanti documentaristi del panorama internazionale.