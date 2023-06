I residenti di via Asiago protestano per “Viva Rai2” di Fiorello

Rumori, cori, urla, traffico, sporcizia: i residenti di via Asiago a Roma contro Fiorello. Lettera alla Rai: “Non ne possiamo più di “Viva Rai2”

Fastidi, musica alta fin dalle 6.30 di mattina, rumori molesti- dallo scoppio di palloncini al ballo del tip-tap-, urla dei fan e cori, macchine e mezzi in perenne doppia fila: in via Asiago non c’è pace per i residenti, ‘tormentati’ dalla presenza della struttura trasparente che ospita Fiorello in diretta ogni mattina per il buongiorno di Rai2, tanto da spingerli a inviare una dettagliata lettera al direttore di rete. La trasmissione, ‘Viva Rai2‘, è insomma molto mal tollerata da chi involontariamente la ospita sotto le finestre di casa.

Oltre ai rumori e alla produzione di rifiuti problematici- “la pulizia è insufficiente per l’uso frequente di materiale di scena, soprattutto palloncini e coriandoli in plastica (tra l’altro si tratta materiale non sostenibile a livello ambientale), i quali aderiscono al suolo e cadono nel giardino condominiale di Via Asiago 9, ma anche nelle caditoie, dalle quali non vengono rimossi. Non si contano i casi di abbandono di rifiuti da parte degli spettatori”-, esiste anche un problema di sicurezza stradale, spiegano da via Asiago.

IL PROBLEMA DELLA SICUREZZA STRADALE

“La struttura- sottolinea il consigliere municipale Renato Sartini, sentito dalla Dire- è in una posizione tale da ‘impallare’ l’attraversamento pedonale, è pericolosa. Via Asiago è a senso unico in uscita, le macchine seguono la direzione con la struttura sulla destra” e il gioco è fatto: l’attraversamento pedonale risulta del tutto coperto. Oltretutto, “ci sono anche dei cavi esposti- prosegue Sartini-, oltre a una doppia fila perenne. La situazione è molto discutibile. Tra i vari fastidi, ricordo anche che quando è stata ospite Laura Pausini, sono arrivati autobus con i fan sin dalla mattina presto“. Sempre a proposito di sicurezza stradale, c’è anche un’altra questione. “In via Asiago c’è tutti i giorni una volante della Polizia Municipale, ma va detto che noi abitanti del quartiere non riusciamo ad avere la volante davanti alle scuole, dove più servirebbe, come, ad esempio, nel caso della scuola ‘Pistelli’, dove tutte le mattine c’è un problema di sicurezza”. Lo sguardo è già al futuro: “Sono preoccupato come consigliere che possa esserci una seconda edizione, è inaccettabile“, conclude Sartini come riferisce la Dire (www.dire.it).