Fiere: a settembre a Padova arriva Flormart – The Green Italy

Flormart – The Green Italy in programma a Padova dal 20 al 22 settembre 2023: acqua, terra, fuoco, aria e il quinto elemento guidano i visitatori tra i diversi settori

Verde, ambiente, sostenibilità e biodiversità sono topic trend di assoluto rilievo in Italia e nel mondo. Negli ultimi anni è cresciuta esponenzialmente la consapevolezza e sensibilità nei confronti delle tematiche green, anche grazie agli impegni a livello internazionale, come Agenda 2030 dell’Onu e Green Deal europeo.

In questo contesto si inserisce Flormart – The Green Italy, in programma a Padova dal 20 al 22 settembre 2023. La fiera, dedicata agli operatori specializzati di settore, parte dal florivivaismo per coinvolgere diversi e più ampi spazi del mondo green.

L’impatto ambientale influenza le scelte del 65% degli italiani

Italiani in testa per green practice. È quanto emerge dall’EY Future Consumer Index 2023 (commentato in anteprima per Il Sole 24ore), indagine che ha coinvolto 21mila partecipanti provenienti da 27 nazioni. In prossimità della Giornata Internazionale dell’Ambiente, il 5 giugno 2023, gli italiani si scoprono campioni di comportamenti sostenibili. Il 74% degli intervistati (contro il 65% a livello globale) si dicono preoccupati per l’ambiente e il 63% (contro il 43%) si aspettano un peggioramento del cambiamento climatico nei prossimi sei mesi. Ancora, emerge come comportarsi in modo più sostenibile sia un principio fondamentale della propria vita (59% contro il 53%), tanto che il 65% delle persone coinvolte acquista in base all’impatto ambientale.

Incremento del 3,7% del territorio destinato a foreste

Aumenta nel nostro paese la superficie dedicata alle foreste gestita in maniera sostenibile. Secondo il Rapporto PEFC 2023 sulla certificazione in Italia, nel 2022 sono oltre 925mila gli ettari di terreno destinato a boschi e piantagioni, con un incremento rispetto all’anno precedente pari al 3,7%. Sono 14 le regioni che hanno almeno una foresta certificata, il Veneto si piazza al terzo posto con i suoi oltre 76mila ettari. In crescita del 3,4% anche le aziende di trasformazione di legno e carta certificate. Sono numeri che confermano un trend in crescita che interessa l’intero comparto green, in primis le aziende che si occupano di realizzazione e cura del verde.

Durante Flormart – The Green Italy a guidare i visitatori attraverso i diversi settori merceologici saranno i 5 elementi essenziali alla vita, partenendo infatti simbolicamente dalla terra , culla delle radici per ritrovare in fiera i produttori più importanti sul panorama nazionale ed europeo che rappresentano il florovivaismo nella sua accezione più tradizionale e concreta. Piante, ortaggi, fiori di ogni genere, anche coniugati nei trend di consumo più attuali che vedono maggior interesse ad esempio per colture idroponiche e agricoltura verticale, erbe officinali e piccoli frutti, fiori eduli e piante mellifere per api e farfalle.

Colture più resilienti contro i cambiamenti climatici

Il comparto del verde fa i conti con gli effetti del cambiamento climatico. Nel 2022 l’agricoltura ha subito danni per 6 miliardi, l’equivalente del 10% del valore della produzione nazionale. “Eventi estremi sempre più diffusi e imprevedibili – spiega Renato Ferretti, dottore agronomo – hanno ricadute sul ciclo di produzione delle diverse colture. Questo comporta maggiori difficoltà nella programmazione e nella tempistica di messa in dimora e raccolta. Bisogna quindi lavorare sulle tecniche di coltivazione e sulla selezione di varietà più resilienti”.

L’elemento del fuoco , energia che muove il settore, ci porta proprio al comparto che a Flormart – The Green Italy, è dedicato alla ricerca, alla gestione del verde e alle cure colturali. Ambito in continua crescita con proposte sempre più innovative che puntano al benessere a tutto tondo: dal nutrimento del suolo al rinforzo delle radici, dalla selezione di esemplari resistenti alle malattie a quelli che meglio si adattano ai cambiamenti climatici. Sempre con un’attenzione particolare verso soluzioni completamente naturali che rappresentano un valore aggiunto per l’intero comparto.

Tecnologia a servizio di ambiente ed economia

Action Agenda da mettere in campo quanto prima per ridurre il rischio di una crisi idrica globale. È il mandato uscito dalla Water Conference 2023 delle Nazioni Unite a New York. Inutile dire quanto il tema sia importante in questo momento in cui una drammatica siccità sta mettendo a dura prova il settore agricolo.

Per questo l’ acqua , sorgente della vita, è l’elemento che a Flormart – The Green Italy conduce al settore dedicato alle tecnologie, alle attrezzature e ai mezzi di produzione. Sempre più le aziende cercano soluzioni innovative che prevedono maggior riciclo d’acqua e dunque minor spreco possibile. Ma anche sistemi all’avanguardia per recuperare i rifiuti, ridurre l’impatto di imballaggi e packaging, incrementare l’utilizzo di materiali innovativi completamente decomponibili.

In questo senso la tecnologia non solo è fondamentale a livello ambientale, ma diventa anche un modo per risparmiare sui costi produttivi. Un settore tutto in divenire da scoprire con gli espositori presenti a Flormart – The Green Italy.

Green trend 2023, dai giardini sostenibili a quelli terapeutici

La corrente che spinge al futuro è l’ aria , che oltre all’innovazione rappresenta la progettazione del verde. È il mondo di landscape designer, architetti e paesaggisti, arredatori e giardinieri creativi che in fiera troveranno tutte le tendenze del momento per prendere spunti e lasciarsi ispirare. Un settore sempre più rivolto anche alle amministrazioni comunali per la programmazione dell’arredo urbano.

“L’agenda 2030 ci ricorda – afferma Antonio Cellie, CEO Fiere di Parma alla guida di Flormart – The Green Italy – che la sostenibilità è anche la salvaguardia del territorio, come paesaggio in cui le comunità abitano, per questo Flormart – The Green Italy, si rivolge anche alle Pubbliche Amministrazioni che governano le scelte infrastrutturali e di conseguenza le ricadute sull’ecosistema”.

Questa esigenza coinvolge anche i singoli. Secondo l’Associazione Nazionale del Gardening degli Stati Uniti è sempre più forte l’esigenza di personalizzare gli spazi verdi. Che si scelga lo stile minimalista scandinavo, quello dalle atmosfere vittoriane, o ancora il Giardino dell’Eden con abbondanza di colori e profumi, lo spazio verde deve fare bene, rilassare, dare benessere. In questo senso aumentano i giardini sostenibili che prediligono cactacee e succulente, oleandri, bouganville e ginestre, fiori ed erbe aromatiche che richiedono poca acqua. Ma anche i giardini terapeutici che coinvolgono i medici nella scelta del verde.

Tra i colori trend 2023: viva magenta confermato anche per il giardino, insieme a terracotta e blu.

Intelligenza artificiale, bioingegneria e droni

Flormart – The Green Italy mostra la sua anima nel quinto elemento che accompagna i visitatori in un viaggio nel futuro. Tecnologia, innovazione, start up, nuove professioni, giovani imprenditori che si affacciano sui mercati internazionali: tutto questo è parte integrante dell’identità dell’evento fieristico.

Gli sviluppi tecnologici degli ultimi anni hanno coinvolto anche il settore agricolo, pensiamo all’intelligenza artificiale a servizio del monitoraggio del suolo o per la lotta contro parassiti e malattie. La bioingegneria rappresenta un altro ramo fondamentale per creare prodotti migliori e selezionati, così come i dispositivi IoT, Internet of Things, che consentono la raccolta e gestione di dati preziosi per le coltivazioni. Per non parlare dei droni, utilizzati in agricoltura per piantare, seminare, innaffiare le colture.