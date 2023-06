Alzheimer, farmaco di Biogen riesce a colpire la Tau

In una Conferenza a Stoccolma, Biogen ha presentato i dati relativi a una terapia per la malattia di Alzheimer con ha come obiettivo la proteina tau

In occasione della Conferenza internazionale sulle malattie di Alzheimer e Parkinson a Stoccolma, Biogen ha presentato i dati relativi a una terapia per la malattia di Alzheimer con ha come obiettivo la proteina tau.

In uno studio di Fase Ib, BIIB080 di Biogen ha ridotto con successo la patologia tau nei pazienti con AD in fase iniziale, misurata mediante scansione PET, in tutte e sei le regioni cerebrali analizzate.

“Non c’è stato solo un arresto della progressione”, ha dichiarato a BioSpace Dominic Walsh, vicepresidente dell’Unità di Ricerca sulla Malattia di Alzheimer e Demenza di Biogen. “C’è stata un’inversione”.

La terapia sperimentale con oligonucleotidi antisenso (ASO) ha ridotto i biomarcatori di tau nel liquido cerebrospinale (CSF) in tutti i gruppi di dosaggio. I livelli basali di tau nel liquor sono stati ridotti di circa il 60% alla fine dell’estensione a lungo termine, ha riferito Biogen.

BIIB080 è un’iniezione intratecale. Ha come bersaglio l’RNA messaggero associato alla tau, che porta a una riduzione della produzione della proteina. I partecipanti hanno ricevuto una diversa frequenza di dosaggio nello studio di Fase Ib, con coorti da una volta al mese e una volta ogni tre mesi. Walsh ha detto che spera che il programma di dosaggio possa passare a una dose ogni sei mesi per comodità dei pazienti nella Fase II.

Ridurre la patologia dell’AD legata alla tau è importante perché la tau è più strettamente correlata ai sintomi clinici e cognitivi rispetto all’altro noto biomarcatore dell’AD, la beta-amiloide, ha dichiarato a BioSpace Laura Nisenbaum, direttore esecutivo dello sviluppo di farmaci presso l’Alzheimer’s Drug Discovery Foundation. “È solo quando c’è un aumento della patologia tau nel cervello che si iniziano a vedere i sintomi. Ecco perché questo è così incoraggiante”.

La posizione e la quantità di tau sono direttamente correlate alla presentazione e alla gravità dei sintomi, ha detto Walsh. Lo sviluppo di tau nella corteccia frontale si manifesta con una compromissione delle funzioni esecutive. Grandi depositi di tau nella corteccia interna e nell’ippocampo fanno sì che i pazienti abbiano difficoltà a codificare e creare nuovi ricordi.

I farmaci per l’AD approvati da Biogen, sviluppati in collaborazione con Eisai, sono anticorpi monoclonali che hanno come bersaglio l’amiloide. Leqembi ha ricevuto l’approvazione condizionata dalla FDA nel gennaio 2022 dopo aver ridotto il declino clinico del 27% nei pazienti con decadimento cognitivo lieve o demenza.

Nisenbaum ha detto che l’amiloide è solo un pezzo del puzzle. “Sappiamo che avremo bisogno di una terapia combinata, con un approccio di medicina di precisione”.

BIIB080 è attualmente in fase di sviluppo come monoterapia, ma Walsh ha detto che ha un potenziale come terapia combinata con un farmaco anti-amiloide.

“Penso che la beta-amiloide sia il fiammifero che appicca il fuoco, mentre la tau è l’albero che brucia. E una volta che gli alberi prendono fuoco, si autopropagano”, ha detto.

Eisai sta anche sviluppando un anticorpo contro la tau, attualmente in fase II/III di studio per l’AD ereditaria dominante, con Leqembi come terapia di base.

La tau è un bersaglio difficile perché gli scienziati non hanno ancora capito quale forma di tau medi l’AD. Walsh ha detto che il programma di Biogen ha una visione agnostica, cercando di bloccare tutte le forme di tau.

Biogen sta reclutando per uno studio di Fase II per confermare la sicurezza, la tollerabilità e l’efficacia di BIIB080 in pazienti con AD lieve e moderata. Walsh ha dichiarato che l’azienda si rivolgerà a una popolazione di pazienti molto simile a quella degli studi Aduhelm e Leqembi, basandosi sulla “ricetta del successo” del passato. Biogen punta a una data di completamento della Fase II nel dicembre 2026.