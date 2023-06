Acufene: cannabis diminuisce dolore e fastidi

Nuovo studio ha evidenziato come l’uso di cannabis sia elevato nelle persone con tinnito o acufene e che produce giovamento su vari sintomi

Un recente studio pubblicato su Journal of Otolaryngology – Head & Neck Surgery ha evidenziato come l’uso di cannabis sia elevato nelle persone con tinnito o acufene e che produce giovamento su vari sintomi.

L’acufene ha un impatto significativo sulla qualità della vita e provoca un notevole disagio psicologico. È noto che la cannabis modula l’ipereccitabilità dei neuroni, fornisce protezione contro i danni uditivi ed è stata utilizzata per il trattamento di molte malattie che hanno somiglianze fisiologiche con l’acufene.

“La gestione dell’acufene può essere impegnativa; alla base del trattamento vi sono strategie di mascheramento, amplificazione dell’udito, anti-ansiolitici e terapia cognitivo comportamentale”, evidenziano la dott.ssa Dorsa Mavedatnia dell’Università di Ottawa, e colleghi.

Ricerche precedenti hanno dimostrato che la cannabis può essere efficace per condizioni come ansia, depressione e convulsioni, “che hanno tutte somiglianze o associazioni con l’acufene”.

L’obiettivo di questo studio era esaminare i pazienti che presentavano acufene riguardo alle loro prospettive e ai modelli di utilizzo della cannabis.

Pertanto, Mavedatnia e colleghi hanno condotto uno studio per valutare la comprensione del consumo di cannabis tra i pazienti con acufene. I ricercatori hanno assegnato un questionario di 18 domande a 45 pazienti (età media, 54 anni) in una clinica di neuro-otologia terziaria canadese. I questionari hanno valutato diversi fattori, tra cui la percezione, l’uso e la conoscenza della cannabis.

Complessivamente, il 96% dei pazienti ha riferito che prenderebbe in considerazione l’uso della cannabis come trattamento per l’acufene, mentre il 98% è disposto a saperne di più sulla cannabis se si dimostrasse che migliora i sintomi dell’acufene.

Le forme di cannabis terapeutica preferite dai pazienti includevano: commestibili (62%); compresse (58%); crema (47%); vaporizzazione (20%); olio (13%); fumo (7%).

I pazienti hanno considerato l’uso di cannabis per sintomi uditivi (91%) e sintomi correlati al loro acufene, come disturbi emotivi (60%), disturbi del sonno (64%) e disturbi funzionali (56%).

Il 36% dei pazienti aveva precedentemente utilizzato cannabis e il 22% dei pazienti ha riferito di averne fatto uso al momento dello studio. L’80% dei pazienti che utilizzavano attivamente la cannabis ha riferito che aiutava con i sintomi correlati all’acufene, come vertigini, ansia, dolore fisico e disturbi del sonno.

I pazienti erano preoccupati per il costo (29%), le potenziali implicazioni per la salute fisica (53%) e gli effetti collaterali psicosociali (60%) della cannabis. Oltre la metà dei pazienti ha appreso della cannabis da un amico o da un familiare e solo il 22% dei pazienti ha appreso della cannabis da un medico o da un infermiere.

Tuttavia, l’80% ha affermato di voler saperne di più sulla cannabis da un medico.

“È imperativo che le campagne di salute pubblica e gli otorinolaringoiatri che gestiscono i pazienti con acufene siano la principale fonte di informazioni per i pazienti per garantire che ricevano informazioni accurate”, hanno scritto gli autori.

I ricercatori hanno suggerito che le condizioni dolorose e fastidiose che derivano dall’acufene potrebbero essere il motivo per cui la maggior parte dei pazienti ha mostrato la volontà di considerare la cannabis come un’opzione terapeutica.

“I pazienti inoltre spesso non ricevono un adeguato sollievo dai sintomi dalla terapia convenzionale”, hanno scritto. “Anche la terapia convenzionale, come il mascheramento del suono, potrebbe non essere preferibile per i pazienti dato il costo associato agli apparecchi acustici e l’introduzione di ulteriori stimoli acustici che potrebbero non essere molto diversi dall’acufene di un paziente”.

Lo studio è stato limitato a causa dell’incertezza della gravità o della durata dell’acufene dei pazienti e dell’uso del campionamento di convenienza, che potrebbe aver limitato la rappresentatività della popolazione dell’acufene, secondo i ricercatori.

In conclusione, l’uso di cannabis è comune tra i pazienti con acufene e gli attuali consumatori di cannabis hanno riferito che ha aiutato con i loro sintomi. La maggior parte dei pazienti considererebbe il suo utilizzo come un potenziale trattamento per alleviare i sintomi correlati all’acufene e sono interessati a saperne di più sul suo utilizzo. Comprendendo come la cannabis viene percepita dai pazienti con acufene, gli operatori sanitari possono fornire un’adeguata educazione del paziente.

Andando avanti, “questi dati potrebbero gettare le basi per future ricerche e sperimentazioni cliniche sull’uso di cannabis per alleviare l’acufene”, hanno concluso Mavedatnia e colleghi.

Dorsa Mavedatnia et al., Cannabis use amongst tinnitus patients: consumption patterns and attitudes. J Otolaryngol Head Neck Surg. 2023 Feb 24;52(1):19.

leggi