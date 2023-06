Limbrunire torna con la canzone “Orocolante”

É online per Visory Records “Orocolante”, il nuovo singolo de Limbrunire. Un nuovo capitolo che si aggiunge al progetto solista di Francesco Petacco

É fuori per Visory Records “Orocolante“, il nuovo singolo de Limbrunire. Un nuovo capitolo che si aggiunge al progetto solista di Francesco Petacco, in arte Limbrunire, cantautore ligure già noto alla scena indipendente che torna con un brano: un primo assaggio di un nuovo disco in uscita e finalista al Circonomia Green Music Contest e vincitore del Premio Speciale Radio Alba.

“Orocolante” è dunque un brano dolce amaro di chi continua a cantare su una nave che tuttavia sta affondando, cullati da un tappeto elettronico dove è possibile nascondere tutta la polvere di un mondo che stiamo calpestando: una consapevolezza oscura mascherata da un singolo sfacciatamente pop.

Orocolante è l’allarme che scatta in piena notte, il gelato sciolto, la cena scaduta che comunque mangi perché non ha nient’altro in casa.

Orocolante riguarda me, tu, noi, l’essere umano e il mondo animale e quello che verrà, chissà!

Orocolante non ha la presunzione di sentenziare, bensì di narrare i fatti per quello che sono, per come si palesano; con chiarezza disarmante sotto i nostri occhi.

Orocolante non è musica leggerissima.

Orocolante potrebbe far muovere il corpo.

Orocolante è l’orchestra che suona sulle basi midi”.

Orocolante non dura due minuti e 58 secondi.

