I Mog4no pubblicano il singolo “Fiori e Lame”

Disponibile online sulle piattaforme digitali il brano “Fiori e Lame”, quarto singolo della band ternana dei Mog4no

Fuori sui digital stores il brano Fiori e Lame, quarto singolo della band ternana Mog4no. La giovane band, che si ispira ad artisti come Frah Quintale, Brunori Sas, Pinguini tattici nucleari, prosegue il loro percorso artistico presentando Fiori e Lame.

“A volte è difficile stare dalla parte giusta e trovare una strada che abbia senso, soprattutto se si tratta di relazioni scomode. Questʼultime però, sono quelle che ti accendono per poi magari bruciarti. Fiori e Lame racconta lʼeuforia della “prima fase” andando quindi a descrivere quel tipo di sensazione che vuoi o non vuoi ci fa sentire vivi. Vogliamo dedicare questo brano a chi non sa scegliere tra i fiori o le lame”

BIOGRAFIA

I Mog4no sono un gruppo indie/pop nato nel rovente agosto del 2019.

I tre ragazzi: Andrea Assogna, Leonardo Palenga e Antonio mascolo e dopo essersi diplomati al liceo musicale ed aver fatto varie esperienze NON insieme, sia musicali che non, decidono che l’indie entrerà a far parte delle proprie vite grazie ai M O G 4 N O.

Andrea suona la chitarra ed è la prima voce, Antonio suona le tastiere ed è la seconda voce e Leonardo suona la tromba ed il flicorno, la formazione iniziale ha tutte le caratteristiche per definirsi acustica.

Da lì a poco partono vari concerti nei locali e nelle piazze, ed iniziano una collaborazione musicale con Lorenzo Rinaldi, il ragazzo ternano arrivato tra i finalisti di x Factor 13 suonando insieme a lui a piazza Europa a Terni per il concerto di San Valentino (2020).

Durante questo periodo di fermo dovuto al Covid, la formazione propone varie cover sui propri canali social e soprattutto scrive molti brani inediti decidendo inoltre di allargare la formazione, chiamando in causa Enrico Sciamannini al basso e Riccardo Mostarda alla batteria e percussioni ampliando il sound e arrangiando molto materiale inedito che a breve verrà inciso e pubblicato!

Sin dal primo brano “La cosa che piu’ logora” pubblicano con l’etichetta Garage Noise Label i brani “La cosa che piu’ logora” ,”I MIei Gatti”, “Sabbia Del Salento” e appunto “Fiori e Lame”.

Credits

Testo di Andrea Assogna

Musica di Mog4no (Andrea Assogna, Riccardo Mostarda, Enrico Sciamannini, Leonardo Palenga, Antonio Mascolo).

Produzione artistica: Giorgio Speranza (Stas.srl)

Label: Garage Noise Label