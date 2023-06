Benessere “naturale”: i consigli di Caterina Natural Coach

Da quasi 10 anni Caterina Natural Coach è, per sempre più donne, una guida e fonte di ispirazione per intraprendere un viaggio entusiasmante tra corpo, mente e spirito

A chi non è mai capitato, almeno una volta nella vita, di rimanere bloccata in una determinata situazione e di non avere la forza per ripartire? Oppure di avere un sogno e di non riuscire a metterlo in pratica, tanto magari da rinunciarci?

Da quasi 10 anni Caterina Natural Coach (Life Coach Certificata, Insegnante di Qi Gong e Meditazione, Terapeuta olistica, Master Reiki e Maestra dei Registri Akashici) è, per sempre più donne, una guida e fonte di ispirazione per intraprendere un viaggio entusiasmante tra corpo, mente e spirito, nella via del “cambiamento naturale”.

Il punto di partenza è l’equilibrio con le leggi della natura dentro e fuori di noi. La meta è una vita armonica tra lavoro e vita privata, tra relazioni e tempo per noi stesse, senza rinunce e con le risorse necessarie

Tutto è a portata di mano e basta porsi una domanda: “cosa è bene per me?”

La risposta è Agire: smettere di stare male per ritrovare la propria preziosa energia, che ha impatto su azioni, pensieri e comportamenti.

Creatività, Energia e Forza sono le basi per dare un nuovo assetto alla propria vita.

«Parlo di “cambiamento naturale” perché, come Insegnante di Qi Gong (antichissima arte energetica cinese) ho assistito negli anni a cambiamenti di vita radicali nelle mie allieve. Cambiamenti, vissuti come la cosa più naturale del mondo. Per esempio, due di loro hanno lasciato posti da dipendenti per fare le pittrici, altre invece hanno chiuso relazioni di coppia perché hanno realizzato di non essere nutrite. Questo avveniva senza nessun mio intervento, ma solo per il fatto che avevano preso contatto con la loro energia, cominciavano a coltivarla, a capire come proteggersi, a capire chi erano i “vampiri energetici” e questo era sufficiente per fare una scelta di vita migliore» – spiega Caterina – «Allora mi sono chiesta…È possibile un cambiamento più veloce? Che tecniche mi servono?».

La risposta è Naturalsystem: un metodo innovativo, con un mix di tecniche orientali e occidentali, che si basa sull’equilibrio di corpo, mente e spirito con le leggi universali della Natura per raggiungere armonia, smettere di rinunciare e tornare a godersi la vita in tutta leggerezza.

Per saperne di più: https://caterinaluchetti.com/il-mio-metodo/

LA STORIA DI CATERINA

Caterina Luchetti è Life Coach Certificata, Insegnante di Qi Gong e Meditazione, Terapeuta olistica, Master Reiki e Maestra dei Registri Akashici: la passione è il “trait d’union” tra le sue tante competenze.

La Medicina Cinese è un dono ricevuto in eredità dal padre: uomo di Scienze, specializzato in Agopuntura e Pioniere della Medicina cinese in Italia.

Una Laurea in legge e un Master in “Marketing Communication” sono le carte per approdare a Milano, dove ha lavorato nel management di note case discografiche a fianco di artisti come Mina, Vasco Rossi, Robbie Williams, Coldplay, Kylie Minogue. Ha scritto per il Messaggero e pubblicato un libro con Valentina Vezzali, Campionessa Mondiale di scherma. Ha lavorato con persone di fama e successo, scoprendo che non è la garanzia della felicità

Ha viaggiato molto, trovando in ogni Paese uno stimolo al Cambiamento. L’India è il Paese della «Rinascita»: un ciclo di studi in Medicina Ayurvedica e l’incontro con Amma, nota personalità spirituale Indiana, in Kerala (estremo Sud dell’India) dove apprende le basi della Meditazione Vipassana.

La Francia è il simbolo della «Resilienza» che per lei acquista un significato pratico. Ricomincia indossando le divise di hostess, agente di viaggio fino a Manager nell’ambito dell’ingegneria meccanica (proprio vero che nella vita si può apprendere di tutto…).

L’Oriente custodisce, da sempre, le sue passioni. Sono gli anni dello «shopping dell’anima» (come le piace definirlo): corsi in Cristalloterapia, Riflessologia plantare e Reiki (metodo Mikao Usui) fino al livello di Master.

La Cina è l’incontro con il Qi Gong, antichissima disciplina cinese con movimenti, respirazioni e meditazione. Scopre il suo dono (ricevuto in eredità) e si innamora della Medicina Cinese fino a diventare Insegnante di Qi Gong.

L’Italia e Milano, sono la sua importante esperienza in Marketing Communication e la tappa per il Master in «Life Coach» ad ADF (Accademia della Felicità). Diventa Coach Professionista e capisce come coniugare tutti gli strumenti e le competenze acquisite nel lungo viaggio tra Oriente e Occidente.

Oggi è una “Natural Coach”, ha mollato il lavoro d’ufficio per dare forma concreta alle sue passioni e a quello che ama davvero. Ha deciso di allinearsi alla sua natura, di sfruttare la sua forza e mettere a frutto le sue risorse.

Accompagna le donne con percorsi di Coach, individuali e di gruppo, per riconnettersi alle passioni, alla forza vitale e alla creatività per poter ri-creare le basi di una vita che hanno sempre desiderato.