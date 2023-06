“A Sua Immagine” su Rai 1 propone lo speciale con Papa Francesco

“A Sua Immagine” in onda nella mattinata su Rai 1 propone lo speciale realizzato sabato scorso a Saxa Rubra con Papa Francesco

“A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, trasmetterà domenica 4 giugno alle 9.40 su Rai 1 lo speciale realizzato sabato 27 maggio a Saxa Rubra con Papa Francesco. L’incontro con Papa Francesco ha rappresentato un momento di grande gioia e gratitudine, soprattutto perché per la prima volta nella storia un Pontefice si è recato ospite in un programma tv.

Con Lorena Bianchetti, Papa Francesco ha parlato dei grandi temi legati a questo momento storico, con un appello per la pace, delle difficoltà che ciascuno incontra nell’esistenza quotidiana, dell’aggressività che pervade la vita sociale e, infine, del ruolo che la comunicazione e l’informazione devono svolgere in questo scenario. Un incontro caloroso ed emozionante, caratterizzato da una meditazione scandita su alcune parole chiave, ispirate ai misteri del Rosario, riassunti in una serie di contrapposizioni: sconfitta e gloria, dolore e abbraccio, ombra e luce, inquietudine e gioia.

In studio, ad accogliere il Santo Padre, oltre a Lorena Bianchetti, don Marco Pozza, Cappellano del Carcere Due Palazzi di Padova, e suor Agnese Rondi, suora del Cottolengo: due “mani” attraverso le quali si realizza la missione della Chiesa di stare sempre vicino agli ultimi.

Papa Francesco, nell’ascoltare le varie testimonianze, ha offerto una riflessione sulla sua vocazione mariana, sulle radici familiari da cui questa è nata e sulla “voce” di Maria nel mondo contemporaneo, sempre presente nei Santuari dedicati alla Vergine.

Al termine dello speciale Lorena Bianchetti con don Marco Pozza torneranno in diretta per esprimere le emozioni che sono scaturite da questo incontro.

Come ogni domenica alle 10.55, la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai1: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Chiesa San Pietro Apostolo in Minturno, in provincia di Latina.

Alle 12.00 sarà trasmesso l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.