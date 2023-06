“Scemo di guerra” di Dino Risi su Rai Storia: la trama del film

Per il ciclo Cinema Italia in prima serata su Rai Movie in onda “Scemo di guerra” di Dino Risi con Beppe Grillo e Claudio Bisio: la trama del film

Libia, 1941. Il Sottotenente Marcello Lupi, ufficiale medico, viene assegnato ad una sezione sanitaria installata vicino all’Oasi di Sorman. Il comando è affidato al Maggiore Beluschi che non spera altro che essere trasferito in patria. L’uomo destinato a prendere il suo posto, in quanto più alto in grado, è il Capitano Oscar Pilli, una personalità alquanto controversa che attira l’interesse del sottotenente Lupi che sta specializzandosi in psichiatria.

Pilli come previsto prenderà il comando, nonostante la sua evidente instabilità mentale. La sua condizione non farà che peggiorare, portandolo a gesti estremi in un momento delicatissimo della guerra. E’ la storia che Dino Risi racconta nel film “Scemo di guerra” in onda sabato 3 giugno alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Cinema Italia”. Nel cast, Beppe Grillo, Coluche, Fabio Testi, Bernard Blier e Claudio Bisio.