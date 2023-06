“Il filo del discorso” è il nuovo singolo di Marika

Fuori su tutte le piattaforme digitali “Il Filo Del Discorso”, il nuovo singolo di Marika, prodotto e missato da Cristopher Bacco (Studio 2- Padova)

Esce su tutte le piattaforme digitali “Il Filo Del Discorso”, il nuovo singolo di Marika, prodotto e missato da Cristopher Bacco (Studio 2- Padova); masterizzato da Andrea De Bernardi (Eleven Studio). Dopo “Sulle Spine”, diventa il quarto singolo del progetto “Marika”, in continua evoluzione su vari aspetti. Ancora una volta, infatti, scopriamo nuovi colori e nuovi sound che accompagnano un inedito molto particolare. Dal piano e voce delle prime strofe, c’è un lento aggiungersi di altri strumenti, come batterie ed archi, che selezionati e missati in modo originale, aprono totalmente il brano e lo portano ad allontanarsi dalla solita idea di ballad.

Il brano vuole essere una sorta di “discorso”, sia per com’è scritto, sia per com’è stata pensata la struttura della canzone. E’ come se fosse, appunto, un “reminder” dell’artista, un imprimere certi punti di vista affinché possano essere ricordati per sempre.

“Non mi farai cambiare idea perché alla fine

del percorso il filo del discorso in fin dei conti sono io.”

Il vero e proprio filo del discorso viene ripreso esattamente nell’ultimo verso, perché per quanti punti di vista e consigli si possano ricevere, il filo della nostra storia, in fin dei conti siamo solo noi. Per la prima volta ci sarà anche l’uscita del videoclip ufficiale, volutamente molto intimo, girato all’interno di una sala teatro, quasi ad imitare una live session. Il risultato è frutto di un lavoro di squadra, e vede la collaborazione ormai consolidata con lo Studio 2 di Padova (Cristopher Bacco), con Christian Zammattaro per la direzione del videoclip ed infine, per la grafica, con Gaetano di OneGraphics.

