Dan7e torna con il singolo “I tuoi fianchi”

Dopo aver concluso il 2022 con “20121 Volte”, Dan7e inizia il 2023 senza farci aspettare: è già disponibile online il nuovo singolo del cantautore dal titolo “I tuoi fianchi”.

“I tuoi fianchi” parla del rapporto di amore/odio con il proprio partner quando la relazione alterna amore folle a confusione creando spaccature all’interno della coppia e rendendo impossibile costruire insieme qualcosa di sano ed importante.

Il solo amore non è sufficiente se la relazione, anziché fondarsi su pilastri importanti come fiducia, dialogo e libertà, finisce per basarsi sulla sola attrazione fisica. Il verso del ritornello “non basta che mi stai vicino” riassume perfettamente quanto la sola fisicità non sia sufficiente per un amore sano e duraturo.

Il brano, scritto da Dan7e in collaborazione con Caterina Ronzon e Matteo Schiaroli e prodotto da Skiama, è pubblicato per l’etichetta Collettivo Funk ed è disponibile in streaming e download su tutte le piattaforme online.