Consumo cronico di alcol aumenta la sensibilità al dolore

Il consumo cronico di alcol può rendere le persone più sensibili al dolore attraverso due diversi meccanismi molecolari: uno guidato dall’assunzione di alcol e uno dall’astinenza da alcol. Questa è una nuova conclusione degli scienziati della Scripps Research sui complessi legami tra alcol e dolore.

La ricerca, pubblicata sul British Journal of Pharmacology, suggerisce anche potenziali nuovi bersagli farmacologici per il trattamento del dolore cronico e dell’ipersensibilità associati all’alcol.

“C’è un urgente bisogno di comprendere meglio la strada a doppio senso tra dolore cronico e dipendenza da alcol”, afferma l’autrice senior Marisa Roberto, della Schimmel Family Chair of Molecular Medicine e professoressa di neuroscienze presso lo Scripps Research. “Il dolore è sia un sintomo diffuso nei pazienti che soffrono di dipendenza da alcol, sia un motivo per cui le persone sono spinte a bere di nuovo”.

Il disturbo da uso di alcol (AUD), che comprende le condizioni comunemente chiamate abuso di alcol e dipendenza da alcol, colpisce 29,5 milioni di persone negli Stati Uniti secondo il National Survey on Drug Use and Health del 2021. Nel corso del tempo, l’AUD può innescare lo sviluppo di numerose malattie croniche, tra cui malattie cardiache, ictus, malattie del fegato e alcuni tipi di cancro.

Tra i molti impatti del consumo di alcol a lungo termine c’è il dolore: più della metà delle persone con AUD sperimenta un dolore persistente di qualche tipo. Ciò include la neuropatia alcolica, che è un danno ai nervi che causa dolore cronico e altri sintomi.

Gli studi hanno anche scoperto che l’AUD è associato a cambiamenti nel modo in cui il cervello elabora i segnali del dolore, nonché a cambiamenti nel modo in cui si verifica l’attivazione del sistema immunitario. A sua volta, questo dolore può portare ad un aumento del consumo di alcol. Inoltre, durante l’astinenza, le persone con AUD possono sperimentare l’allodinia, in cui uno stimolo innocuo viene percepito come doloroso.

Roberto e i suoi colleghi erano interessati a conoscere le cause alla base di questi diversi tipi di dolore correlato all’alcol. Nel nuovo studio, hanno confrontato tre gruppi di topi adulti: animali che erano dipendenti dall’alcol (bevitori eccessivi), animali che avevano un accesso limitato all’alcol e non erano considerati dipendenti (bevitori moderati) e quelli a cui non era mai stato somministrato alcol.

Nei topi dipendenti, l’allodinia si è sviluppata durante l’astinenza da alcol e il successivo accesso all’alcol ha ridotto significativamente la sensibilità al dolore. Separatamente, circa la metà dei topi che non erano dipendenti dall’alcol mostrava anche segni di una maggiore sensibilità al dolore durante l’astinenza da alcol ma, a differenza dei topi dipendenti, questa neuropatia non veniva invertita dalla riesposizione all’alcol.

Quando i ricercatori hanno poi misurato i livelli di proteine infiammatorie negli animali, hanno scoperto che mentre i percorsi infiammatori erano elevati sia negli animali dipendenti che in quelli non dipendenti, le molecole specifiche erano aumentate solo nei topi dipendenti. Ciò indica che diversi meccanismi molecolari possono guidare i due tipi di dolore. Suggerisce anche quali proteine infiammatorie possono essere utili come bersagli farmacologici per combattere il dolore correlato all’alcol.

“Questi due tipi di dolore variano notevolmente, motivo per cui è importante essere in grado di distinguerli e sviluppare modi diversi per trattare ciascun tipo”, afferma la prima autrice Vittoria Borgonetti, sempre dello Scripps Research.

Il gruppo di lavoro sta continuando gli studi su come queste molecole potrebbero essere utilizzate per diagnosticare o trattare condizioni di dolore cronico legate all’alcol.

“Il nostro obiettivo è svelare nuovi potenziali bersagli molecolari che possono essere utilizzati per distinguere questi tipi di dolore e potenzialmente essere utilizzati in futuro per lo sviluppo di terapie”, afferma la co-autrice senior Nicoletta Galeotti, professoressa associato di farmacologia preclinica presso l’Università di Firenze.

Vittoria Borgonetti et al., Chronic alcohol induced mechanical allodynia by promoting neuroinflammation: a mouse model of alcohol-evoked neuropathic pain Br J Pharmacol

. 2023 Apr 12.doi: 10.1111/bph.16091. Online ahead of print.

