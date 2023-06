Tra seconde opportunità e rimpianti, su Rai 2 torna “The Good Doctor”

In prima Tv su Rai 2 stasera torna la serie “The Good Doctor”: la trama degli episodi “Seconde opportunità e rimpianti passati” e “Fino in fondo”

Su Rai 2, venerdì 2 giugno alle 21.20, in prima visione assoluta, due episodi della sesta stagione di “The Good Doctor” in cui il geniale dottor Shaun Murphy continua ad usare le sue straordinarie capacità mediche per guarire e salvare vite umane presso il St. Bonaventure Hospital. In “Seconde opportunità e rimpianti passati”, Andrews chiede che in ospedale non ci siano favoritismi verso Jared. Shaun prende talmente sul serio l’avvertimento da rischiare di essere fin troppo severo, tanto che Glassman gli ricorda che Jared è lì per fare esperienza e va lasciato sperimentare. Il dottor Murphy cura un adolescente affetta da problemi neurologici con una procedura ad altissimo rischio.

Nell’episodio successivo, “Fino in fondo”, a preoccupare Shaun è la salute di Glassman. Dopo aver chiesto opinioni, revisionato analisi e video, “il bravo dottore” decide che il suo mentore si deve sottoporre a una risonanza per escludere l’ipotesi di un ritorno del tumore al cervello. Ma Glassman si farà convincere?

Nel cast Freddie Highmore, Christina Chang, Hill Harper, Richard Shiff, Fiona Gubelmann, Will Yun Lee e Paige Spara.