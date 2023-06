“Sottozero” è il singolo solista di Febbre

“SOTTOZERO” è il primo singolo di FEBBRE, progetto solista di Cristian Pinieri dei LAMETTE distribuito da Universal Music Italia

Il brano inserito nella playlist “Sangue Giovane” di Spotify e prodotto da Alessandro Landini e Marco Ravelli, parla di una coppia di ragazzi con approcci differenti alla vita. Mentre il ragazzo affronta le sue paure come fossero una sfida da superare, la ragazza è limitata dalle sue ansie e dai suoi mostri che la rendono prigioniera di se stessa. Lui cerca di farle vedere il mondo sotto una luce diversa, provando a spingerla oltre i suoi confini.

SOTTOZERO nasce da una riflessione su una storia vissuta in prima persona dall’artista.

“Mi trovavo in studio con Alessandro Landini (produttore del brano) e stavamo cominciando a scremare le varie demo per il progetto, una volta fatto un primo ascolto di questo beat abbiamo subito deciso di cominciare a lavorarci. L’idea di un progetto solista nasce dal bisogno e dalla voglia di esplorare nuovi suoni e nuove tematiche con un approccio differente rispetto a quanto fatto fin ora con “Lamette”.

Il sound mescola suoni grunge, con synth ed elettronica, e le top line sono influenzate da una attitude “sangue giovane”, che però riesce a dare spazio anche a contaminazioni urban. Il brano anticipa una serie di singoli che comporranno l’ep in uscita a fine anno.

FEBBRE all’anagrafe Cristian è un ragazzo di Piacenza. Dopo aver fatto parte del duo “LAMETTE” nel 2022 comincia a gettare le basi per il suo progetto solista. Alla base di questo progetto c’è la voglia di mescolare tutti quei suoni che hanno contaminato l’artista sin dalla prima adolescenza. Nei testi Cristian parla della vita comune, della voglia di fuggire dalla monotonia quotidiana e di relazioni complicate. Con i LAMETTE ha totalizzato oltre 500 mila streams su Spotify che li ha inseriti più volte nelle playlist editoriali, New Music Friday Italia, Graffiti Pop, Scuola Indie, Una Vita In Università, la playlist ufficiale di Xfactor. L’ultimo singolo è stanto anche inserito in New Music Daily e Super Indie di Apple Music e Novità indie Italiano e Pop 2.0 di Amazon Music. Si è classificayo secondo allo storico festival milanese di Sannolo e l’ultimo EP “100 bmp” è stato presentato su Rds Next, Tgcom 24 e Radio Lattemiele