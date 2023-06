“Serenata Iceberg” è l’album di debutto di Lucrezia

Lucrezia pubblica il suo primo disco e primo capitolo di un progetto cresciuto e maturato rispetto all’esperienza televisiva all’ultima edizione di X FACTOR

SERENATA ICEBERG è il debut EP di LUCREZIA, fuori per Futura Dischi. Il disco, anticipato dai singoli BRAD PITT e SERRATURA, è il primo capitolo di un progetto cresciuto e maturato rispetto all’esperienza televisiva all’ultima edizione di X FACTOR, che ha messo in luce il talento cristallino della voce della giovane artista. Ora è il momento di condividere e presentare una scrittura di assoluto livello e capace di arrivare con immediatezza, con sei brani accomunati dalla necessità di guardare in profondità dentro sé stessi e dentro alle cose, restando però galleggianti e fluttuanti in superficie, senza sprofondare.

“Nell’EP sono racchiusi alcuni dei brani che ho scritto negli ultimi tre anni, periodo storico caratterizzato da restrizioni, proibizioni e impedimenti, ma che nella mia storia personale, per l’età di passaggio e per gli avvenimenti, ha coinciso con un’ondata gigantesca di energia e voglia di fare davvero ciò che prima avevo solo guardato da lontano. In questa raccolta convivono infatti paure e ambizioni, amori sognanti e acide realtà, il timore di non essere all’altezza e tutta la voglia del mondo di sbagliare, anche solo per vedere che cosa succede. Serenata Iceberg è una dichiarazione di varie forme d’amore, tutte intense, tutte fondamentali.”

Tra i brani di Serenata Iceberg, CAMOMILLA ha uno spazio particolare: è una canzone che parla di mettere la punta di un piede nel mondo adulto, e farsi luce col telefono per capire in quale strana terra ci si stia inoltrando. C’è la paura di essere lasciati indietro e che crescere significhi per forza cambiare, ma c’è anche la voglia e la felicità di andare avanti tenendo stretto per mano chi sa farci stare tranqulli anche nella più burrascosa delle tempeste.

Serenata Iceberg è il personalissimo testamento fatto di scene di vita vissuta, di sogni e di emozioni per salutare un’età che forse non si saluterà mai del tutto, spensierata ma allo stesso tempo fatta di grande sfide.

TRACKLIST & CREDITS

1. L’UOMO SULLA LUNA

2. BRAD PITT

3. MOLECOLE

4. SERRATURA

5. CAMOMILLA

6. VETRI NEGLI OCCHI

Scritto da: Lucrezia Maria Fioritti

Prodotto da: effemmepi

ART & CREATIVE DIRECTION: Afraid Studio

FOTO: Ilenia Luzzara

STYLING: Margherita Mazzoletti

LABEL & MANAGEMENT: Futura Dischi futuradischi@gmail.com

DISTRIBUITO DA: Epic Records Italy / Sony Music Italy

BOOKING: Kashmir Concerti