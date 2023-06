“Kinda” è il nuovo singolo del progetto Henford

Su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo del progetto Henford, dal titolo “Kinda“. Un ritorno atteso dalla scena underground milanese

Esce su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo del progetto Henford, dal titolo “Kinda“. Un ritorno attesa dalla scena underground milanese, dopo quasi due anni di assenza, per il musicista, produttore e sound designer poliedrico Federico Cerati (già conosciuto anche per la sua attività nei Caveleon), qui in bilico tra sonorità elettroniche ed acustiche.

“Kinda” trasmette con un sound energico e ritmato la sensazione di quello “stare in mezzo”, di quella posizione di indecisione e stallo, in cui non si riesce a capire cosa si vuole o non si vuole, ma lo si esprime con tutte le sue contraddizioni.

